Hoje é notícia em Portugal e no Mundo

O prazo para a limpeza de terrenos florestais termina hoje e os proprietários em incumprimento arriscam a aplicação de coimas, que podem chegar até aos 5.000 euros para pessoas singulares e até 25.000 euros para pessoas coletivas.

A partir desta data, as câmaras municipais podem substituir-se aos proprietários na limpeza do mato, que ficam obrigados a permitir o acesso aos seus terrenos e a pagar as despesas à câmara.

A GNR começa, a partir de segunda-feira, a fase de fiscalização dos trabalhos de limpeza da floresta, contabilizando já a identificação de quase 14.000 locais em risco de incumprimento da limpeza obrigatória de terrenos.As coimas variam entre 500 euros e 5.000 euros, no caso de pessoas singulares, e 2.500 euros e 25.000 euros, no caso de pessoas coletivas.

A Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais defendeu a prorrogação do prazo até meados de maio, justificando que os trabalhos têm sido prejudicados pelo tempo seco e pelos alertas de risco de incêndio, e vários municípios afetados por incêndios disseram que está a ser mais difícil cumprir o prazo devido ao aumento dos preços deste tipo de trabalho, à falta de mão-de-obra e à falta de cadastro para identificação dos proprietários.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O FC Porto está hoje obrigado a vencer na receção ao Boavista, na 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois das vitórias do líder Benfica e do Sporting de Braga, que está no segundo posto.

Numa partida agendada para as 18:00, os 'dragões' precisam de vencer para somar 73 pontos e recuperar o segundo lugar e colocar-se de novo a quatro pontos do líder.

Apesar do 12.º posto, com 37 pontos, o Boavista tem o quinto melhor ataque da I Liga e estão numa série de três jogos seguidos a pontuar (duas vitórias, um empate), apresentando-se como 'teste' às aspirações de continuar a lutar pelo título do campeão, que vence consecutivamente há quatro jornadas.

A 30.ª ronda, de 34, encerra com o Sporting-Famalicão, às 20:30 e opõe os 'leões', quartos classificados com 61 pontos, aos minhotos, ultrapassados nesta ronda pelo Vitória de Guimarães na luta pelo sexto lugar, que pode dar acesso à Liga Conferência Europa.

Se os anfitriões estão numa 'ilha', a nove pontos do terceiro lugar e com 13 de vantagem para o quinto classificado, os forasteiros seguem no meio de uma acesa luta pelos postos europeus e só a vitória lhes permitirá recuperar o sexto posto e aproximar-se do quinto, o Arouca, que perdeu no arranque da ronda em casa do Rio Ave (1-0).

INTERNACIONAL

Paraguai realiza hoje eleições gerais, as oitavas desde o fim da ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), para escolher o sucessor do atual Presidente, Mario Abdo Benítez, e a composição do Congresso, dominado pelo Partido Colorado.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE) paraguaio, entidade eleitoral que convoca o escrutínio, os cidadãos paraguaios elegerão os próximos Presidente, vice-presidente, 45 senadores titulares e 30 suplentes, 80 deputados titulares e igual número de suplentes e 17 governadores, bem como 257 membros titulares e 257 suplentes para os conselhos regionais.

No boletim de voto figuram as candidaturas de 13 duplas à Presidência e à vice-presidência, de entre as quais se destacam a do ex-ministro Santiago Peña e do deputado Pedro Alliana, candidatos pelo Partido Colorado, no poder, e a do liberal Efraín Alegre e da ex-ministra Soledad Núñez, da coligação opositora Concertação Nacional.

Estão também na corrida o assumido candidato antissistema Paraguayo Cubas e Stilber Valdes, do Partido Cruzada Nacional; o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Euclides Acevedo e o senador progressista Jorge Querey, do Movimento Político Nova República, e o ex-futebolista José Luis Chilavert e a doutorada em Educação Sofía Scheid, do Partido da Juventude Força Jovem.

SOCIEDADE

Os líderes leigos de instituições internacionais ligadas à Igreja Católica estão obrigados, a partir de hoje, a comunicarem ao Vaticano os crimes de abuso sexual nas suas instituições de que tenham conhecimento.

Esta obrigatoriedade decorre da atualização feita em 25 de março pelo Papa Francisco da lei aprovada em 2019, que obriga todos os sacerdotes e religiosos a denunciarem crimes de abuso sexual ao Vaticano.

Aquando desta atualização, Francisco reafirmou e tornou permanentes as disposições temporárias da lei que foram aprovadas num momento de crise no Vaticano e na hierarquia católica. Esta lei foi aprovada na sequência da cimeira realizada em fevereiro de 2019, no Vaticano, com os bispos de todo o mundo, para discutir a responsabilidade da Igreja Católica na resposta aos casos de abuso sexual.

Na ocasião, a legislação foi elogiada por estabelecer mecanismos precisos para investigar bispos e superiores religiosos cúmplices, mas a sua implementação foi desequilibrada e o Vaticano foi criticado por vítimas de abuso, por alegada falta de transparência.

De forma mais significativa, as novas normas abrangem, além dos clérigos, moderadores de associações aprovadas pela Santa Sé.

***

O Dia do Associativismo Jovem assinala-se hoje sob o lema "Palco Jovem: O Associativismo das Causas" e com iniciativas promovidas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, Conselho Nacional de Juventude e Federação Nacional das Associações Juvenis.

Num comunicado, o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares indicou que o Governo adjudicou este ano 7 milhões de euros em programas de financiamento às associações juvenis e de caráter juvenil.

Entre os projetos que o Governo tem para os jovens destaque para os programas de voluntariado o EuSouDigital, o Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e o Voluntariado Jovem para a Defesa do Consumidor.

"Há uma aposta na mobilidade juvenil, com a reabertura de Pousadas da Juventude (Guarda, Portalegre e Vila Real) e a reabilitação da Pousada do Parque das Nações, em Lisboa, num investimento total de cerca de 1,2 milhões de euros. Um protocolo entre a Movijovem e a Federação Nacional das Associações Juvenis promove ainda a utilização da rede de pousadas por membros das associações juvenis", lê-se no comunicado.