Eduardo Jesus eleito personalidade do ano na BTL

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acaba de ser anunciado como personalidade do ano nos ‘Portugal Trade Awards by Publituris @BTL’.

Os prémios tinham, na sua edição de 2023, uma centena de nomeados em várias categorias.

Perante a distinção, Eduardo Jesus, além de destacar a relevância da Publituris no sector, evidenciou a recuperação que o Turismo tem vivido após a pandemia da covid-19. O momento foi aproveitado pelo secretário regional para dar nota do peso do turismo internacional no PIB da Madeira, situando-se, actualmente, nos 29%, superior à representatividade no panorama nacional (19%), bem como da relevância do sector na empregabilidade regional, apontando para cerca de 20% dos madeirenses empregados no Turismo.

O governante madeirense recebeu o prémio das mãos de Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, a quem Eduardo Jesus aproveitou para deixar um repto: "não permita que se faça mal a este sector com as ideias que aí param relativamente ao alojamento local".

O secretário de Estado anunciou, na ocasião, que a próxima reunião do Conselho Estratégico para a Promoção Turística (CEPT) vai ter lugar na Madeira, seguindo o repto lançado pelo secretário regional de Turismo e Cultura.