Marcelo recorda que 2024 é ano de eleições nos EUA e UE e "todos gostarão de evitar" guerra

O Presidente da República recordou hoje que, em 2024, vão decorrer as eleições europeias e as presidenciais nos Estados Unidos da América e considerou que a guerra será "uma realidade que todos gostarão de evitar".

Numa conferência de imprensa no Palácio de Belém, em Lisboa, com a Presidente da Hungria, Katalin Novák - que se encontra numa visita de Estado a Portugal -, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que o período que se vai viver nos próximos meses na Ucrânia "é decisivo".

O chefe de Estado salientou que vai começar o degelo, o que "significa que é um período em que é mais fácil o cenário de guerra clássica com intervenção, nomeadamente de carros de combate".

Acresce, segundo o Presidente da República, que se trata de um período em que, "olhando para as declarações de um lado e de outro, é muito importante haver sinais de vitória no terreno a pensar naquilo que é a situação depois do verão, no outono ou no inverno deste ano".

Por outro lado, o Presidente da República lembrou também que, em 2024, vai haver eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e também eleições para o Parlamento Europeu.

"Em ambos os casos, todos temos a noção de que haver uma guerra ao mesmo tempo que há eleições tão fundamentais como a americana e a europeia é uma realidade que todos gostarão de evitar", destacou.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou assim que é precisamente por estes motivos que o atual período é um "período decisivo".

"Por razões que têm a ver com as condições do terreno, mas têm a ver com o contexto político e o calendário político e eleitoral daqueles que estão direta e empenhadamente envolvidos numa situação que todos temos acompanhado e que amanhã faz um ano", disse.