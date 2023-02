Sete mortos a tiro na sequência de uma aposta em bar no Brasil

Dois homens são suspeitos de matar a tiro, na terça-feira, sete pessoas num bar no estado brasileiro de Mato Grosso, depois de terem perdido uma aposta num jogo de 'snooker'.

Segundo a imprensa local que cita informações da polícia civil, os dois homens perderam uma aposta num jogo de 'snooker', no valor de quatro mil reais (728 euros) e foram alvo de troça pelas restantes pessoas que se encontravam no bar.

Os dois homens foram-se embora do bar e regressaram pouco tempo depois com uma pistola e com uma espingarda.

De acordo com a polícia civil, os homens colocaram as vítimas encostadas a uma parede e começaram a disparar. Os dois suspeitos permanecem em fuga.

O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, já reagiu através da rede social Twitter e culpabilizou os incentivos de compra de armas promovidas pelo anterior Governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro.

"Mais 7 homicídios brutais. Mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de 'clubes de tiro', supostamente destinados a 'pessoas de bem' (como alega a extrema-direita)", escreveu o ministro da Justiça na rede social.