Jornais dão amplo destaque à intervenção do Governo no mercado imobiliário

Bom dia. A apresentação ontem dos planos do Governo para regular o mercado do imobiliário não escapam à análise dos jornais nacionais, contudo não esquecem temas como a migração e os abusos sexuais na Igreja, nem mesmo o futebol nas competições europeias.

No semanário Expresso:

- "SEF usa pavilhões para 'legalizar' 150 mil imigrantes"

- "Governo obriga a arrendar casas devolutas"

- "GNR encobriu padre abusador a pedido da Igreja"

- "Médicos só registam 2% da violência contra mulheres"

- "Costa foi à 'oral' e quer amarrar Marcelo"

- "Reportagem. Num 'bunker' de tropas ucranianas"

- "Espiões estrangeiros em Portugal"

- "Vida de Pessoa abre polémica entre biógrafos"

- "EUA querem cancelar o TikTok"

- "Vigília pelas vítimas de abusos"

- "Manif assinala um ano de guerra"

- "Reclusos fazem confessionários"

No semanário Nascer do Sol:

- "Novo cisma ameaça Igreja Católica"

- "André Ventura: 'Santos Silva é o mais parcial, o mais caceteiro e o maior troglodita intelectual que temos'"

- "Nuno Melo arrasa preconceitos do Ministério de Adão e Silva"

- "José Luís Silva Martinot, ex-ministro peruano: 'As manifestações em Lima estão a ser pagas pelos narcotraficantes'"

- "Fátima Bonifácio: 'Direita e esquerda: dois pesos e duas medidas'"

- "BE. Costa já soma 18 líderes partidários na Oposição"

- "Luís Filipe Pereira. O engano dos 'slogans' na Saúde"

- "Literatura. Nina e Filipe Guerra, Tolstói e muitos outros autores russos"

- "Carolina Patrocínio: 'Gostava de criar um projeto em que possa fazer a diferença'"

No Correio da Manhã:

- "Jornada Mundial da Juventude. Palco 'barato' fica mais caro. Construtora não perde com redução da obra"

- "Custo da nova estrutura sobe para 892Euro por metro quadrado"

- "Sporting- Midtjyland (1-1). Coates salva leão"

- "Vitórias geram receitas. Benfica à beira de encaixe recorde de 350 milhões"

- "Estado vai pagar rendas de casa em atraso"

- "Presidenciais. Passos à frente de Guterres na sondagem"

- "Marquês. MP insiste na corrupção de Sócrates"

- "Droga. Cartel colombiano abastece rede de 'Xuxa'"

- "Branqueamento. Milhões da Rússia lavados em Portugal"

No Público:

- "Estado intervém em larga escala no mercado para libertar casas para arrendar"

- "Habitação. Governo ataca crise com intervenção de 900 milhões no mercado privado"

- "Arrendamento. Estado quer arrendar para subarrendar. Casas vazias alvo de arrendamento compulsivo"

- "Alojamento local. Novas licenças proibidas e criada taxa especial"

- "Crédito. Estado cobre parte da subida de juros, com limites"

- "Mercado. Lojas e serviços vão servir para habitação. Não há novos 'vistos gold'"

- "Bloco de Esquerda: 'Saída de Catarina Martins é um serviço que ela presta ao BE'"

- "Salas de jogo. Bingos alvo de investigação por dívidas de quatro milhões"

- "Literatura. Hernán Díaz, o rosto de um novo 'boom' latino-americano"

- "Abusos sexuais: 'A maior parte dos abusos não ocorre na Igreja, mas na família'"

No Jornal de Notícias:

- "Nova ponte entre Porto e Gaia vai ter tabuleiros para TGV e automóveis"

- "Costa força arrendamento de casas vazias"

- "Direita fala de ataque à propriedade privada"

- "Famílias com taxa de esforço acima de 35% recebem apoio à renda até 200 euros"

- "Governo recupera juros bonificados e trava novos alojamentos locais"

- "Hemofilia. Injeção milionária ameaça contas da Saúde"

- "Abusos. Escuteiros afastam cinco voluntários denunciados"

- "Ucrânia. Rússia atrasa inspeções e impede saída de cereais"

- "Sporting 1-1 Midtjylland. Coates salva a honra dos leões após oferta aos dinamarqueses"

- "Liga Conferência. Receita Fiorentina mal digerida pelos defesas do Braga (0-4)"

- "Campeonato. Benfica com fôlego europeu defende liderança frente ao Boavista"

No Diário de Notícias:

- "Plano para a habitação. Rendas, benefícios fiscais e uma revolução no licenciamento"

- "Entrevista DN-TSF. João Paulo Correia [secretário de Estado da Juventude e do Desporto]: 'Vai ser criada uma entidade fiscalizadora, a Plataforma de Combate à Manipulação das Competições Desportivas'"

- "Acolhimento. Há mais de seis mil jovens em Portugal a morar em centros temporários"

- "Direito. Santa Maria assume erro e paga aborto de Camila"

- "Vila Franca. Misericórdia vai investir 22 milhões num Campus de Saúde"

- "Setor Público. Estado engorda IP, hospitais e TAP com mais 3,7 milhões"

- "Guerra. Rússia trava saída de cereais com atraso nas inspeções"

- "Liga Europa. Sporting empata (1-1) e complica 'play-off'"

- "Mulkhtar Tileuberdi [vice-primeiro-ministro e MNE]: 'Cazaquistão segue fiel à diplomacia multivetorial'"

No Negócios:

- "Tudo o que muda na habitação"

- "Proprietários que ponham casas em arrendamento acessível não vão pagar IRS, IMT e IMI"

- "Alojamento local com licenças revistas e vistos gold acabam"

- "Bancos obrigados a ter taxa fixa e Estado ajuda famílias com dificuldades em pagar prestação"

- "Novas rendas para contratos dos últimos 5 anos com subida limitada"

- "Bolt vai 'adaptar operações' em resposta à nova lei laboral"

- "A moda (necessária) das escolas tecnológicas"

- "Entrevista a Juan Gabriel Vásquez: Uma literatura forte é como um partido da oposição"

No semanário O Jornal Económico:

- "Pacote para a habitação. Governo acaba com vistos gold e proíbe novos alojamentos locais"

- "Lista de devedores ao Fisco mais que duplica em menos de um ano"

- "Caixa abre guerra de spreads com mínimo de 0,8% no crédito da casa"

- "Et Cetera. 'Se a EDP quiser voltar ao 'Cool Jazz' conversamos'"

- "Fundos europeus. Custos e mão-de-obra subsistem como ameaças ao PRR no sector da construção"

- "Justiça. MP bloqueou operações para camuflar fundos com origem na Rússia num total de 32 milhões"

- "Lusofonia. Governo de São Tomé e Príncipe acelera reestruturação do sector energético"

- "Conferência JE/Novobanco. 'Fundos europeus têm substituído o investimento público', defende [economista] Pedro Braz Teixeira"

No A Bola:

- "Sporting- Midtjyland (1-1). Coates salva Ádan"

- "Pobre exibição do Sporting agora obrigado a ganhar na Dinamarca"

- "SC Braga-Fiorentina (0-4). Desastre!"

- "FC Porto. Não há duas sem três"

- "Avança recurso por castigo a Rui Costa"

No Record:

- "Sporting- Midtjyland (1-1). Coates salva Ádan. Golo do capitão no último lance evita novo desaire após erro do espanhol"

- "Sp Braga-Fiotentina (0-4). Pesadelo na pedreira"

- "Benfica. Águia voa na Europa. Equipa que não perde há mais jogos na Champions"

- "FC Porto. Taremi em sentido"

- "NBA. Vai arrancar a festa do All-Star"

E no O Jogo:

- "Liga Europa Sporting 1-Midtjylland 1 - Golo de Coates à beira do fim anula erro de Adán e deixa eliminatória em aberto: Um punhado de esperança"

- "FC Porto. Martínez na linha da frente"

- "Série imbatível só tem paralelo na Tailândia"

- "Benfica. Rui Costa oito dias suspenso"

- "Bélgica. Trinta adeptos das águias detidos e dois polícias feridos"

- "Braga-Fiorentina 0-4. Expulsão de Tormenta afunda guerreiros"