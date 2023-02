Chegam a Damasco primeiros aviões de ajuda da UE à Síria

Dois aviões com ajuda humanitária da União Europeia aterraram hoje em Damasco para apoiar as vítimas do sismo que atingiu em 06 de fevereiro a Turquia e a Síria, provocando cerca de 50 mil mortos nos dois países.

"Os aviões entregaram itens de socorro muito necessários, como tendas de inverno, 'kits' de abrigo e aquecedores", disse a Comissão Europeia um comunicado.

Estes são os primeiros voos a chegar a Damasco, mas fazem parte de uma série de outros que levam assistência das próprias reservas humanitárias da UE em Brindisi e Dubai para o povo sírio, em áreas controladas pelo governo e não-governamentais, segundo o comunicado.

No total, o transporte aéreo humanitário da UE para a Síria fornecerá 420 toneladas de assistência, incluindo 225 toneladas das próprias reservas da UE no valor de 1,1 milhões de euro.

Além disso, quinze países europeus (Áustria, Bulgária, Chipre, Alemanha, Grécia, Finlândia, França, Itália, Letónia, Noruega, Polónia, Roménia, Suécia, Eslováquia e Eslovénia) ofereceram assistência à Síria em resposta à ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE em 08 de fevereiro.

As doações incluem tendas, camas, cobertores, aquecedores, 'kits' de higiene, geradores, alimentos e suprimentos médicos, entre outros materiais.

Uma equipe de proteção civil da UE está em Beirute a coordenar a prestação de assistência à Síria, e especialistas humanitários da UE também estão presentes na Síria a trabalhar com os parceiros para garantir que a ajuda chegue aos mais vulneráveis.

Até agora, a UE respondeu ao terramoto com 10 milhões de euros em ajuda humanitária, incluindo 3,9 milhões em novos fundos e mais de 6 milhões realocados através de projetos humanitários em andamento.

Os sismos de 06 de fevereiro, com epicentro em território turco, ao qual se seguiram várias réplicas, algumas delas de forte intensidade, provocaram pelo menos 50 mil mortos no sul da Turquia e no noroeste da Síria, números ainda provisórios