Itália envia para a Síria primeiro carregamento europeu com ajuda humanitária

Um carregamento de ajuda humanitária italiana chegou ontem à Síria através da sua fronteira terrestre com o Líbano, naquele que é o primeiro apoio de um país europeu, informou a agência de notícias síria SANA.

"Três camiões chegaram ao posto fronteiriço de Jdeidet Yabous carregados com assistência italiana que havia chegado ontem ao Aeroporto Internacional de Beirute", noticiou a SANA na sua conta do Twitter, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo.

A Cruz Vermelha síria confirmou, na mesma rede social, que este é o "primeiro carregamento europeu" a chegar à Síria desde o sismo que ocorreu na segunda-feira, precisando que foram os elementos da organização que facilitaram a sua entrada.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, tinha anunciado, no sábado, a partida de Pisa (norte) do primeiro avião de carga Hércules com quatro ambulâncias e quatro médicos, bem como medicamentos e material para a população síria.

Da mesma forma, o governo italiano aprovou esta semana a atribuição até 11 milhões de euros em ajuda urgente à Turquia e à Síria e já enviou equipas de salvamento, em coordenação com a União Europeia (UE).

O governo sírio já denunciou, em várias ocasiões, que o envio de ajuda humanitária depois dos sismos está a ser obstaculizado pelas sanções internacionais que pesam sobre Damasco, muitas delas em vigor há mais de uma década e outras impostas recentemente.

A Comissão Europeia, por sua vez, negou que as sanções comunitárias afetem os carregamentos para as vítimas do terramoto e ativou o Mecanismo de Proteção Civil da UE para facilitar a resposta à catástrofe no país árabe.

O sismo já provocou 3.575 mortos e quase 5.300 feridos na Síria, segundo as últimas estatísticas, refere a EFE.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.