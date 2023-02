Artur Jorge garante Sporting de Braga a tentar vencer em Guimarães

O treinador Artur Jorge garantiu hoje um Sporting de Braga a tentar vencer em Guimarães, no clássico minhoto da 22.ª jornada da I Liga de futebol, na segunda-feira, uma das "13 finais" até ao fim do campeonato.

As duas equipas já se defrontaram duas vezes esta época, ambas em Braga e com vitórias difíceis dos 'arsenalistas': 1-0 no campeonato, com golo aos 90+8 minutos de Tormena, e 3-2 na Taça de Portugal, com a equipa de Artur Jorge a virar uma desvantagem de dois golos nos últimos minutos.

"Vamos ter as dificuldades naturais de quem reconhece no adversário uma boa equipa. Não devemos ter como comparação os dois jogos anteriores, sabemos a fase do Vitória de Guimarães e esperamos um jogo difícil pela frente", disse na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico garantiu um Sporting de Braga "a tentar vencer" em Guimarães, considerando as 13 jornadas que faltam para o fim do campeonato como "finais" e notando que a equipa terá que ser muito melhor do que até aqui para alcançar os seus objetivos.

"Se até aqui fomos muito bons, temos de ser muito bons daqui para a frente, muito melhores do que fomos até agora, para termos a ponta final que queremos. Precisamos de jogar à imagem do Braga, assumindo onde for e contra quem for a disponibilidade para ganhar", disse.

O Vitória de Guimarães vem de três triunfos e um empate nas últimas quatro jornadas, mas, para Artur Jorge, o momento do adversário é indiferente.

"O meu foco é no que nós podemos fazer, no que os nossos atletas podem fazer em cada um dos jogos. Do outro lado, podemos ter equipas com melhores ou piores momentos e já tivemos dificuldades com equipas em piores momentos, é tudo muito relativo. O que o adversário poderá fazer, ou os seus momentos, pouco me dizem", frisou o técnico.

Enquanto jogador do Sporting de Braga, Artur Jorge jogou muitos clássicos minhotos contra o Vitória de Guimarães e o agora técnico admite que, "principalmente para os adeptos, pode existir algum tipo de emotividade diferente" neste tipo de jogos.

"Mas, para mim, como treinador, olho-o como mais um jogo, uma das 13 finais que temos pela frente e que queremos ganhar, sem destaque ou maior valorização por ser contra um rival", disse.

O Sporting de Braga vem de ser eliminado na Liga Conferência Europa pela Fiorentina, após derrotas por 4-0 (em casa) e 3-2 (fora, na quinta-feira) e questionado sobre se a saída das competições europeias pode ter causado algum dano psicológico na equipa, o treinador referiu que esse "é um assunto encerrado".

"Temos de saber olhar para a frente, outras oportunidades virão, o foco agora está no campeonato", disse.

António Salvador cumpriu há poucos dias 20 anos como presidente da SAD 'arsenalista' e Artur Jorge disse que "gostaria de contribuir com alguma coisa também", referindo-se ao historial de títulos do líder da sociedade bracarense.

Sporting de Braga, terceiro classificado com 49 pontos, e Vitória de Guimarães, quinto com 34, defrontam-se na segunda-feira, a partir das 21:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo da 22.ª jornada da I Liga, que vai ser arbitrado por Luís Godinhho, da associação de Évora.