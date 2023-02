PS faz reparos sobre sessão de esclarecimento relativa à não abertura das urgências em Santana

O Partido Socialista esteve presente na sessão de esclarecimento desta tarde, em Santana, efectuada pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, numa iniciativa que contou também com a presença dos secretários das Finanças e do Mar.

O partido diz que os elementos do Governo pouco se referiram ao Serviço de Urgências do Centro de Saúde local, optando por uma argumentação que considera "falsa" de que o serviço da EMIR dá resposta em qualquer ponto da ilha em dez minutos. Uma situação que, no entender do partido, é "facilmente desmentida pela ruralidade e alta dispersão geográfica dos concelhos a Norte".

Para a deputada Tânia Freitas, “a tentativa de responsabilizar a população pelas ‘falsas urgências’ ou a intervenção da deputada social-democrata que na última campanha eleitoral para as autárquicas mentiu à população a dizer que iam abrir o serviço de urgências durante 24 horas” são outras das situações que merecem críticas, garantindo que “a sessão serviu apenas para propaganda política e para tentar convencer a população de que não deve reivindicar os seus direitos”.

A sessão de esclarecimento acontece no seguimento das denúncias do PS e de novo voto de protesto apresentado na Assembleia Legislativa pelo não cumprimento da recomendação aprovada por unanimidade pela mesma Assembleia em Novembro de 2021, e já depois de, no dia de ontem, a Câmara Municipal de Santana ter também aprovado um voto de protesto pela não abertura das Urgências durante 24 horas.