Filme 'Cartas de Fora' levou Luís Miguel Jardim à Bartolomeu Perestrelo

A Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo promoveu, no passado dia 23 de Fevereiro, quinta-feira, uma sessão de cinema para alunos de 7.º, 8.º e 9.º ano, que assistiram ao filme 'Cartas de Fora', do realizador Luís Miguel Jardim.

O certame contou com a presença de Luís Miguel Jardim, numa iniciativa organizada pelas docentes Susana Sales Caldeira e Teresa Quintal em parceria com a Associação Cultural 'Argumento Incrível', que está direccionada para a produção e realização de filmes e para a formação e educação nas escolas.

"Para abrir a sessão, o realizador começou por fazer uma breve contextualização relativamente à época retratada e ao argumento do filme, salientado a importância do mesmo e o reconhecimento atribuído como elemento do Património Cultural da Ilha. Esta longa-metragem retrata, assim, aspetos da vida madeirense em meados do século XX, com especial destaque para a construção das levadas, tendo-se estreado em 2019", conta nota enviada à imprensa.

Além dos alunos deste estabelecimento de ensino, participaram ainda na sessão "alunos da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, que afavelmente aceitaram o convite, e a professora Lídia Araújo, em representação da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria".

"Esta actividade foi simultaneamente um momento de sensibilização para a sétima arte e de divulgação do que de melhor se faz no cinema madeirense", termina a nota.