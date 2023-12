IL afirma que vai estar nas próximas eleições com "empenho e irreverência"

Com o culminar de mais um ano, o Iniciativa Liberal faz um balanço de 2023, prometendo que em 2024 vai estar presente nas eleições legislativas com o seu "empenho e irreverência".

"No ano que ora termina fizemos quase 200 comunicados sobre os mais variados temas, 46 saídas pelo arquipélago, organizámos encontros, ajudámos a organizar as Jornadas Parlamentares da IL - que tivemos a honra de ter entre nós, as Rotas Liberais com Rui Rocha, os nossos membros presentes nos órgãos nacionais estiveram sempre presentes e activos. Reunimos com Ordens, Associações, Cooperativas. Sindicatos", refere através de comunicado, salientando a eleição de um deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.

Refere ainda ter defendido "insistentemente e intransigentemente a possibilidade de os madeirenses poderem votar antecipadamente e em mobilidade nas nossas eleições, como o podem fazer todos os portugueses nos outros actos eleitorais", bem como abordado temas ligados às temáticas da saúde, da habitação, da fiscalidade, dos transportes e mobilidade, da segurança, dos direitos e deveres, da desburocratização, da administração, da corrupção, da autonomia, e do ambiente.

"Foi, sem dúvida, um ano importante", considera o partido.