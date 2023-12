Balanço do maior ataque aéreo russo desde a invasão sobe para 18 mortos

A Rússia lançou hoje 122 mísseis e 36 'drones' contra alvos em toda a Ucrânia, matando pelo menos 18 civis, segundo novos dados divulgados pelas autoridades ucranianas.

A força aérea ucraniana intercetou 87 dos mísseis e 27 dos aeroplanos sem tripulação do tipo Shahed durante a noite, disse o chefe militar da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi, citado pela agência norte-americana AP.

"O ataque aéreo mais maciço" desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, descreveu nas redes sociais o comandante da força aérea, Mykola Oleshchuk,

De acordo com a força aérea ucraniana, o maior ataque anterior foi em novembro de 2022, quando a Rússia lançou 96 mísseis contra a Ucrânia.

Este ano, o maior foi de 81 mísseis em 09 de março, segundo os registos da força aérea.

Os combates na linha da frente estão, em grande parte, afetados pelo inverno, depois de a contraofensiva de verão da Ucrânia não ter conseguido avanços significativos nos cerca de mil quilómetros da linha de contacto.

Kiev tem apelado aos aliados para fornecerem mais defesas aéreas para se proteger contra ataques como o de hoje, numa altura em que os sinais de cansaço da guerra pressionam os esforços para manter o apoio.

Autoridades e analistas ocidentais alertaram que Moscovo limitou os ataques com mísseis de cruzeiro nos últimos meses, num aparente esforço para acumular reservas para ataques maciços durante o inverno, na esperança de quebrar o ânimo dos ucranianos.

Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 86 pessoas ficaram feridas e um número desconhecido ficou soterrado pelos escombros durante o ataque que durou cerca de 18 horas.

Entre os edifícios danificados em toda a Ucrânia contam-se uma maternidade, blocos de apartamentos e escolas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky afirmou que as forças russas utilizaram uma grande variedade de armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro.

"Hoje, a Rússia utilizou quase todos os tipos de armas do seu arsenal", declarou Zelensky nas redes sociais.

O porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yurii Ihnat, disse que a Rússia "aparentemente lançou tudo o que tem", exceto mísseis Kalibr lançados por submarinos.

O ataque aéreo que começou na quinta-feira e continuou durante a noite atingiu seis cidades, incluindo a capital, Kiev, e outras áreas de leste a oeste e de norte a sul da Ucrânia, segundo as autoridades.

As notícias de mortes e danos chegaram de todo o país, com as autoridades a admitirem que o balanço de vítimas poderá aumentar nas próximas horas.