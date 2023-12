Chamas nos Canhas dadas como extintas

O incêndio que deflagrou na tarde desta segunda-feira, 25 de Dezembro, no Caminho do Lombo da Piedade, nos Canhas, foi dado como extinto.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no combate às chamas por quase três horas. O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil auxiliou a operação.

As chamas consumiram uma zona de mato.