Isabel Brazão espera Noite do Mercado “muito recheada de pessoas”

A directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal, Isabel Brazão, espera ter “casa cheia” e uma Noite do Mercado “muito recheada de pessoas”, sendo que o facto de coincidir com um sábado contribui para a enchente. Uma previsão feita, esta tarde, na emissão especial da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado.

O programa de celebração da quadra natalícia no Mercado dos Lavradores arrancou a 23 de Novembro com um concerto da Orquestra Sissi e a decoração festiva na praça do peixe. Isabel Brazão revelou que a iniciativa ‘Natal na Praça’, que já vai no nono ano, teve bons resultados. Consiste numa feira diversificada, que decorre aos domingos na praça do peixe. Este ano contou com 30 mil visitantes, mais 8 mil do que no ano passado. O segundo domingo, dedicado às iguarias, foi o mais concorrido. A feira fechava às 21h00 mas alguns dos 42 participantes já tinham esgotado o seu stock às 18h00.

A dirigente municipal referiu que a CMF procura descentralizar a animação e promove programas culturais, artísticos e musicais para levar as pessoas aos outros mercados do Funchal. Por exemplo, ontem houve animação musical no Mercado da Penteada e hoje haverá novamente, entre as 18h30 e as 22h00. É um programa preparado para que as pessoas possam depois convergir para o Mercado dos Lavradores.

Isabel Brazão disse ainda que a CMF tem procurado manter as iniciativas que já são tradição na época natalícia e introduzir algumas inovações. Este ano, uma das novidades foi a pista de gelo instalada no Almirante Reis, que “está a ser um sucesso”. “Tem havido uma grande receptividade e sem acidentes a reportar”, declarou a mesma responsável. Outra novidade é o ecrã gigante (‘led wall’) montado no exterior do Mercado dos Lavradores e que vai transmitir esta noite, a partir das 22h45, os cantares que terão lugar na praça do peixe.