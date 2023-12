Confira os números que marcaram o dia de hoje na Madeira

São vários os números que marcam a actualidade na Madeira, nesta segunda-feira, 18 de Dezembro. Fique a par dos cinco mais importantes.

6 mil milhões

O Produto Interno Bruto (PIB) na Região Autónoma da Madeira em 2022 atingiu os 6.020,5 milhões de euros, mais 14,2% em termos reais face ao ano anterior.

No mesmo dia em que foi conhecido o PIB atingido em 2022, Miguel Albuquerque avançou que a estimativa dos 6.083 milhões de euros a atingir este ano deverá ser “ultrapassada”.

612 milhões

As 508 empresas tecnológicas estabelecidas na Região atingiram 612 milhões de euros em volume de negócios no último ano.

44,3%

De acordo com os dados divulgados pela DREM esta manhã, no ano passado, o volume de negócios das 2.897 empresas do sector dos Serviços Prestados às Empresas (SPE), com sede na Região Autónoma da Madeira, cresceu 203,5 milhões face ao ano anterior. Ou seja, 44,3%.

44

O Serviço Regional de Protecção Civil, através da Divisão de Formação, promoveu quatro cursos de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa para os alunos da Licenciatura em Enfermagem da Universidade da Madeira. Foram habilitados 44 formandos.

11 mil

Mais de 11 mil pessoas chegaram, hoje, ao porto do Funchal, a bordo de dois navios que habitualmente fazem escala na Região à segunda-feira, o 'AIDAcosma' e o 'Azura'.