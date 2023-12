Mãe e filha vítimas de despiste na VR1 em ‘Santa Rita’

Mãe e filha, ocupantes da viatura que se despistou na via rápida, na zona do nó das Quebradas, em Santa Rita – sentido descendente – são as vítimas do acidente de viação que está a provocar forte constrangimento na circulação, no sentido Machico – Ribeira Brava.

Foto: DR

Óleo no pavimento terá potenciado o descontrolo da viatura junto à curva de ‘santa Rita’, tendo o carro só parado depois de bater nos rails limitadores da faixa de rodagem.

As duas corporações de bombeiros do Funchal, os ‘Sapadores’ e ‘Voluntários Madeirenses’, transportaram as duas vítimas do acidente às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal chegaram a empenhar quatro viaturas na operação de socorro – ambulância de socorro, desencarceramento, veículo de apoio com ‘farelo’ e auto-chefe.