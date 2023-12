Período de Natal será com céu muito nublado e com aguaceiros

O Instituto Português do Mar e Atmosfera prevê entre os dias 22 e 26 de Dezembro, na Madeira, que o estado do tempo seja influenciado por um anticiclone, localizado a norte, que se deslocará gradualmente para a Península Ibérica. Está previsto ser influenciado por "uma depressão em altitude centrada a sul/sueste do referido arquipélago", refere a nota enviada.

Assim, e tal como já havia noticiado o DIÁRIO na edição de hoje, preveem-se períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros, em geral fracos e pouco frequentes, sendo mais prováveis nos dias 22 e 24.

O vento vai começar por soprar fraco a moderado do leste/nordeste, por vezes forte nas terras altas, e irá enfraquecer a partir da noite de 22 para 23. "Prevendo-se que a partir da manhã do dia 23 seja em geral fraco e predominando do quadrante leste. A temperatura máxima deverá registar, de um modo geral, valores entre 16 e 22°C, sendo mais baixa nas terras altas onde se podem registar valores entre 10 e 12°C. A temperatura mínima deverá registar, de um modo geral, valores entre 12 e 18°C, sendo mais baixa nas terras altas onde se podem registar valores entre 0 e 5°C2, refere o IPMA.

A agitação marítima será mais intensa na Costa Norte e no início do período as ondas serão de norte/nordeste com 2,5 a 3,5 metros, estando prevista uma diminuição gradual para uma altura significativa inferior a 2 metros, a partir de sábado.