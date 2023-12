Vento acima dos 100 km/h nas regiões montanhosas da Madeira

A madrugada foi particularmente ventosa nas regiões montanhosas, com o vento a ‘soprar’ acima dos 100 km/h nas serras do Funchal.

Hoje, até às 10 horas, nas 13 estações meteorológicas automáticas dotadas de anemómetro (instrumento que mede a velocidade do vento) na rede do IPMA na Região, a rajada máxima atingira 103 km/h e fora registada no Pico Alto, pelas 05:00.

Mais acima, no Chão do Areeiro (estação mais alta dotada de anemómetro), o vento chegou ‘soprar’ até 95 km/h (00:20). Em cotas intermédias, foi nos Prazeres que foi registado mais vento (72 km/h às 05:50). Três registos que se enquadram nos critérios de aviso amarelo para o vento no Arquipélago da Madeira.

Apesar de também soprar forte na zona de Santa Cruz/Aeroporto, a rajada máxima foi de ‘apenas’ 63 km/h e registada durante o período de ‘descanso’ (03:20) do aeroporto.