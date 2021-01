Próximo Encontro Mensal dos Militares Madeirenses realiza-se a 7 de Fevereiro

Os Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar prosseguem como habitualmente, uma vez por mês, estando o próximo marcado para o primeiro domingo de Fevereiro, (dia 7) na Igreja do Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos.

O 34.º Encontro arranca às 11h30 com uma missa na Igreja Paroquial do Curral pelos antigos militares do Concelho de Câmara de Lobos que faleceram em serviço no Ultramar, sem esquecer os que ainda estão vivos.

Às 12h30, arranca a homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar.

Os antigos militares naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975), assim como os militares que serviram na Índia (1954-1961).

Os interessados em participar neste evento devem fazer a sua inscrição até 5 de Fevereiro para o Telefone 968041678. O transporte será feito em carros particulares. Todas as recomendações das autoridades de saúde (DGS) e do Governo Regional estarão acauteladas no evento, assegura o padre António Francisco Gonçalves Simões.