Instituição do Prémio Municipal 'Munícipe Centenário' aprovada por unanimidade

A instituição do Prémio Municipal 'Munícipe Centenário' foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que decorre hoje em Santo António, revela o Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente através de uma nota de imprensa.

A mesma nota dá conta que Vera Duarte, deputada do Grupo Municipal 'Funchal Sempre à Frente', a quem coube apresentar a proposta, reiterou a sua satisfação e a dos demais deputados do PSD/CDS, “ pelo acolhimento que esta medida mereceu, por se tratar de uma homenagem e de um reconhecimento justo a quem, através da sua longevidade, muito deu, com certeza, à cidade”.

Dá ainda conta que Vera Duarte disse que "os órgãos de poder local têm o dever e a responsabilidade de cuidar da memória das cidades e das suas gentes”, declarando que, por esse facto, “não podem as autarquias dissociar a celebração do seu passado do reconhecimento, em vida, dos seus munícipes com maior história de vida”.

É, por isso, que a distinção destas pessoas, com um centenário, será feita no dia da Cidade do Funchal, com o objectivo, acrescenta a nota de imprensa, e segundo Vera Duarte, de “celebrar, precisamente, a vida da cidade, enaltecendo a longevidade dos mais velhos, que aqui vivem".