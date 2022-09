Bombeiros resgatam vítima de queda na levada do Ribeiro Frio

Uma mulher foi esta tarde vítima de queda quando percorrida a levada do Ribeiro Frio (entre o Ribeiro Frio e a Portela). Terá sofrido lesão num membro inferior quando se encontrava a sensivelmente 1 hora do início do referido percurso pedestre (Ribeiro Frio), razão para ter sido emitido alerta de socorro aos Bombeiros Municipais de Machico, que saíram pouco depois das 15 horas. Para o local a corporação mobilizou seis operacionais apoiados por duas viaturas: ambulância e veículo de apoio.