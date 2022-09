EUA doam 350 milhões para projetos rodoviários no Maláui

Os Estados Unidos da América (EUA) aprovaram hoje uma subvenção de 350 milhões de dólares para projetos de infraestruturas no Maláui, elogiando a boa governação neste país da África Austral.

A ajuda de 350 milhões de dólares, cerca do mesmo valor em euros, que será canalizada através da Millennium Challenge Corporation, organização concebida para ajudar os países em desenvolvimento que cumprem certos critérios democráticos, será utilizada para construir estradas no país para ligar as zonas rurais e urbanas, lê-se num comunicado citado pela agência France-Presse.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, elogiou o empenho do Presidente do Maláui, Lazarus Chakwera, em "reformas democráticas e económicas" e disse que o projeto rodoviário era essencial para aumentar a produção agrícola do país.

"Isto serão doações ao Maláui - não dívidas", disse Blinken, numa alusão percetível ao investimento massivo da China em África sob a forma de empréstimos, que Washington vê de forma desfavorável.

Chakwera ganhou as eleições presidenciais de 2020 prometendo lutar contra a corrupção neste país pobre da África Austral.

"O meu governo optou por uma política de tolerância zero em relação à corrupção, ninguém está isento de acusação", disse o Presidente malauiano na cerimónia.

Na cerimónia, o chefe de Estado pediu também aos EUA que apoiassem um projeto conjunto com a Zâmbia e Moçambique para dar acesso sustentável ao oceano Índico.

O anúncio de hoje surge nas vésperas de o Presidente Joe Biden receber os líderes africanos de 13 a 15 de dezembro para uma cimeira destinada a "realçar a importância da relação entre os Estados Unidos e a África".