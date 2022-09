Concursos de obras públicas caem 18% até Agosto e somam 2.388 milhões de euros

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos nos primeiros oito meses do ano recuou 18% em termos homólogos, para 2.388 milhões de euros, mantendo uma evolução negativa verificada desde março, informou a AICCOPN.

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "nos primeiros oito meses do ano, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos situou-se nos 2.388 milhões de euros, menos 18% que o verificado no período homólogo do ano passado".

De igual modo, até agosto deste ano foram celebrados e registados no Portal Base contratos de empreitadas de obras públicas num total de apenas 1.507 milhões de euros, valor 47% inferior ao totalizado em igual período do ano passado.

Por modalidades, os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos totalizaram, desde o início do ano, 1.154 milhões de euros, menos 46% em termos homólogos, enquanto os contratos celebrados nas modalidades de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 268 milhões de euros, menos 41% face a igual período de 2021.