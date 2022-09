Madeira atribui 26 medalhas de Mérito Turístico

O Governo Regional da Madeira atribui esta terça-feira, 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo, 26 medalhas de Mérito Turístico a entidades/personalidades, pelo trabalho desenvolvido na projecção do destino Madeira, mais sete que no ano anterior.

A cerimónia de distinção decorre no Museu da Quinta das Cruzes, na cidade do Funchal, e conta com a presença do chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, dos secretários regionais do Turismo, do Ambiente e das infra-estruturas, Eduardo Jesus, Susana Prada e Pedro Fino, respectivamente, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

A insígnia de Mérito Turístico, instituída pelo Governo Regional em 1979, visa galardoar as pessoas singulares e colectivas que prestam ou tenham prestado serviços oficialmente reconhecidos como relevantes para o turismo da Madeira. São atribuídas medalhas nas categorias de ouro, prata e bronze.

Este ano, serão entregues quatro medalhas de ouro:

Hotel do Carmo;

Isabel Jesus Pereira Prioste, florista no mercado dos Lavradores, a mais antiga na Madeira;

José Escórcio da Silva, chefe de sala em hotéis e restaurantes;

Manuel Pereira de Sousa da Banda Municipal da Ribeira Brava.

Receberão a medalha de prata 14 pessoas/instituições:

Aida da Silva Rodrigues Nunes, directora no Savoy Gardens;

Alexandra do Carmo Quintal de Freitas, directora no Riu Palace;

Amândio Maurílio Gonçalves, chef no restaurante Alecrim;

Dunas – Agência de Viagens e Turismo. Lda;

Hélder Gomes Valente, director-geral do Pestana Vacation Club;

Jaime Rodrigues Cota Cruz, proprietário do restaurante Lá do Fundo;

João Carlos Almada, porteiro no Belmond Reids Palace;

João Manuel Teixeira Canada, disco-jockey;

José Eusébio Ramos Silva, barmen no Nos Copos, várias vezes campeão nacional e português com mais presenças em campeonatos do mundo;

Lizuarte Gonçalves Rodrigues, director de operações do Porto Santo Hotéis;

Maria Alexandra Guerra Rocha, directora de vendas no Dorisol Hotéis;

Maria João da Silva Pestana França Dória, proprietária da agência Newstravel Madeira;

Maria Lídia de Freitas Laranja Martins, proprietária do restaurante O Colmo;

Teresa Maria Gonçalves, taxista.

São atribuídas hoje oito medalha de bronze:

Bar Number Two, de Elmano Reis;

José Manuel Jaques da Mata, vigilante da Natureza;

Leonardo Macedo Gouveia, guia de montanha da MR Tours;

Luis Gaudêncio Fernandes, cantoneiro da DR Estradas,

Manuel Heliodoro Sousa Silva, guarda de canal da EEM;

Maria Paula Camacho Pestana, guia intérprete na Euromar;

Olga Baeta Batista do Banco de Sementes do Jardim Botânico da Madeira;

Quinta dos Artistas de Christa Dornfield e Gerald Bretterbauer.