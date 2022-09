Importa-se de repetir?

Boa noite!

Fernando Santos, o mesmo que conquistou o Europeu, tem contrato até 2024. Mas a continuar a falhar em momentos decisivos, há motivos para rescisão com justa causa!

Como não há duas sem três, e mesmo que o seleccionador nacional tenha garantido que “à terceira é de vez”, pela terceira vez consecutiva, a jogar em casa, Portugal falhou: na última edição da Liga das Nações, a precisar de um empate com a França, no Estádio da Luz, a equipa de Fernando Santos perdeu por 0-1. Há cerca de um ano, novamente na Luz, mas com a Sérvia do outro lado, um empate chegava para Portugal carimbar presença direta no Mundial do Qatar mas a Selecção perdeu por 1-2, com o segundo golo sérvio a surgir em cima doo minuto 90.

As crónicas desta noite de derrota frente à Espanha são cruéis. “Se a Espanha foi buscar a vitória ao banco de suplentes, Fernando Santos não melhorou Portugal com as alterações, sendo que não foi capaz de tirar do jogo - nunca aconteceu antes e o seu discurso não faz prever que isso possa vir a acontecer - aquele que parecia ser obrigatório tirar, o 'capitão' Cristiano Ronaldo. Depois da exibição aziaga na República Checa, onde falhou vários golos e até ofereceu um penálti, Ronaldo, que esta época só soma um tento - de penálti - em 10 jogos, falhou ocasiões flagrantes aos 47, 72 e 90 minutos, daquelas que 'nunca' falhava”, lê-se na insuspeita agência Lusa.

Apesar de esforçado, o madeirense apanha por tabela, também por ter voltado a atirar a braçadeira de capitão ao chão. A desilusão era evidente. Porque num ápice, e face ao jogo jogado, todos se esqueceram da solene garantia do treinador após a recente vitória por 4~0 sobre a Chéquia: "O melhor [título de campeão mundial] está para vir. Mais concreto não posso ser. Sim, o melhor está para vir e é este ano”.