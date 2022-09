ANA espera que com Medina se avance com melhorias no aeroporto de Lisboa

O 'chairman' da ANA afirmou esperar que com o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, sejam autorizadas as obras de melhoria do aeroporto de Lisboa, depois de o anterior João Leão ter sido uma "força de bloqueio".

José Luís Arnaut falava na 6.ª Cimeira do Turismo Português, a primeira em modo presencial desde a pandemia, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa.

"Iniciámos o projeto novo [de obras no Aeroporto Humberto Delgado e entregámos ao Governo", afirmou o gestor, que destacou "o empenho e determinação do ministro [das Infraestruturas] Pedro Nuno Santos".

No entanto, "havia uma força de bloqueio que não permitiu que nós conseguíssemos avançar com o projeto das obras - e agora espero que sejam ultrapassadas [com o novo ministro] - foi o senhor o ministro Leão, do Ministério das Finanças", prosseguiu o presidente do Conselho de Administração da ANA.

"Nós somos geridos como uma PPP, qualquer obra de investimento que tenha a ver com a infraestrutura só podemos fazer com conhecimento e autorização no âmbito das competências da UTAP [Unidade Técnica de Acompanhamento de projetos]", que são as Finanças.

Aliás, "nós nomeámos os nossos representantes, o Ministério das Infraestruturas chegou a nomear os seus próprios representantes, o senhor ministro Leão, às seis cartas de pedido de nomeação de uma comissão para avançarmos para as obras do aeroporto nada disse", apontou o gestor.

Agora, "temos um novo ministro das Finanças (Fernando Medina], temos uma nova determinação do Governo, acreditamos que agora estão reunidas as condições para que rapidamente a UTAP se sente à mesa connosco, aprove o projeto que nós temos para melhoria do aeroporto", rematou José Luís Arnaut.