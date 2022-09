Investigadora Ana Luísa Teixeira recebeu prémio de 5.000 euros da Liga Contra o Cancro

O Prémio Liga Inovação, no valor de 5.000 euros, foi hoje atribuído pelo Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC-Norte) à jovem investigadora Ana Luísa Teixeira.

Intitulado "MicroRNAs derivados de vesículas extracelulares como mediadores da resistência ao tratamento em modelos 'in vitro' 3D esferoides de cancro da próstata", o trabalho visa "mimetizar o comportamento de tumores resistentes à enzalutamida [fármaco usado no tratamento do cancro da próstata]".

Com este projeto pretende-se "identificar microRNAs que circulam no interior de vesículas extracelulares associados à aquisição de resistência à enzalutamida, de modo a identificar biomarcadores de resistência e que possam ser usados durante o 'follow-up' dos doentes de cancro de próstata submetidos a este agente terapêutico, de modo a auxiliar a identificação precoce de aquisição de resistência clínica".

Em declarações à Lusa, o presidente da LPCC-Norte disse que houve consenso na atribuição deste prémio.

Entre os 45 projetos a concurso, "foi difícil selecionar os melhores, mas foi por consenso que escolhemos o trabalho premiado", da investigadora Ana Luísa Teixeira, que tem como instituição de acolhimento o Centro de Investigação do IPO-Porto, disse Vítor Veloso.

O anúncio e entrega do prémio decorreram no 4.º Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia, no Porto, que pretendeu assinalar também o Dia Mundial da Investigação em Oncologia.

Participaram cerca de 120 investigadores "com trabalhos promissores no diagnóstico e tratamento do cancro, nomeadamente na área das nano partículas, biomarcadores e culturas 3 Ds (criação de mini órgãos)", referiu.

Segundo Vítor Veloso, o apoio à investigação é primordial, porque é "o ponto de viragem no tratamento do cancro".

Consciente disso, "a LPCC tem como objetivo potenciar o desenvolvimento de projetos inovadores com aplicabilidade clínica, permitindo avanços e melhorias na prevenção, no diagnóstico e mesmo no tratamento", sublinhou.

Anualmente, o Núcleo Regional do Norte da LPCC investe 168 mil euros em bolsas de investigação.

Em declarações à Lusa, Vítor Veloso afirmou que "este é um investimento que, além de ser precioso para o país, tem tido um retorno muito grande".

"Muitos dos bolseiros, que em 2021, foram contemplados, já tiveram vários prémios, porque os trabalhos eram extremamente bons e faziam falta", disse, lamentando que "o Estado continue a disponibilizar quantias ridículas na ajuda aos investigadores, nomeadamente aos jovens investigadores".

"Temos inúmeros investigadores portugueses no estrangeiro que, neste momento, não são só considerados bons, são chefes e diretores de laboratórios de grande prestígio internacional", sublinhou.