Martins Júnior encerra ciclo de conversas 'De Saramago, o meu livro' da Galeria Anjos Teixeira

O padre Martins Júnior participou esta terça-feira, 20 de Setembro, no encerramento o ciclo de conversas da Galeria Anjos Teixeira 'De Saramago, o meu livro'.

A iniciativa cultural, que fez parte da programação da Galeria Anjos Teixeira para as comemorações do centenário do nascimento de José Saramago, juntou diversas pessoas de variadas áreas de actividade para abordar um livro de Saramago que tenha sido mais relevante e pessoalmente mais marcante.

Na última sessão, o convidado para a apresentação de um livro do Nobel português da literatura foi o padre católico José Martins Júnior, uma personalidade com um vasto percurso de intervenção, para além do campo espiritual, nas áreas social, política e cultural da Região Autónoma da Madeira, que escolheu falar sobre o livro 'O Evangelho Segundo Jesus Cristo'.