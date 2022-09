IASAÚDE reforça proximidade com os prestadores

No âmbito da política de proximidade definida pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE), desde Novembro de 2021, têm sido estabelecidos contactos junto dos prestadores com acordos de facturação, cooperação, convenções e prestadores aderentes aos programas de saúde, através da realização de encontros e visitas às respectivas instalações, revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil através de uma nota de imprensa.

Estas iniciativas são efectuadas pelos membros do Conselho Directivo do IASAÚDE e têm como objectivo promover e consolidar as relações de parceria público-privada existentes entre este Instituto e as diferentes entidades". Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

No decorrer da última semana, realizaram-se as visitas às instalações da Policlínica de Santa Cruz e da Policlínica de Santana. Em cada ocasião, houve a oportunidade de conhecer os respectivos espaços, a dinâmica de funcionamento e reflectir sobre as respetivas parcerias existentes, a oferta disponível, bem como os desafios e necessidades actuais, tendo em vista soluções mais adequadas para as sinergias criadas. Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

“Com esta iniciativa, pretendemos estreitar as relações existentes entre o IASAÚDE e os prestadores. Existe uma abertura de ambas as partes para criar relações cada vez mais próximas que nos permitam afiançar uma oferta assistencial mais alargada, sólida e que garanta o bem-estar de cada utente do SRS.”, afirma Bruno Freitas, presidente do IASAÚDE.

A mesma nota de imprensa revela ainda que, até à data, já foram realizadas visitas aos prestadores com acordo de facturação, cooperação e/ou convenções (clínicas e laboratórios da RAM) e ópticas aderentes aos programas de saúde +Visão e +Visão Crianças e Jovens, de diversos concelhos da Região Autónoma da Madeira, estando prevista a continuidade destes encontros.