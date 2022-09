O desporto possui uma robusta conexão com o setor do turismo, ambos promotores do desenvolvimento regional e nacional. Os eventos e as atividades desportivas refletem impactos desportivos, sociais e económicos na comunidade local. Nas últimas décadas, a Região Autónoma da Madeira tem sido anfitriã de diversos eventos desportivos de âmbito internacional.

Os recursos naturais, ambientais, físicos e materiais do arquipélago, contribuem objetivamente para a potencialização dos desportos de natureza, aventura e náuticos, tal como de outras modalidades desportivas coletivas e individuais. Em concordância com os recursos endógenos, é crucial promover e apoiar as iniciativas relacionadas com o turismo desportivo, pois o caminho a seguir é a promoção da participação desportiva regional, nacional e internacional.

As atividades que potenciarem os recursos mencionados anteriormente serão aquelas que mais oportunidades de participação vão fornecer a todos os segmentos da população, socorrendo-se dos princípios do desenvolvimento sustentável e das tradições associadas ao desporto.

O panorama atual demonstra que as pessoas estão cada vez mais envolvidas nas viagens relacionadas com o desporto, por exemplo, deslocarem-se para uma determinada cidade para praticar uma atividade relacionada com uma modalidade, visitar instalações desportivas de renome nacional e/ou internacional ou assistir a um evento desportivo do mesmo âmbito.

Os principais fenómenos que explicam o crescente interesse pelo turismo desportivo são o aumento da urbanização, a crescente variedade das atividades de lazer destinadas a várias faixas etárias, o desejo da participação desportiva ativa durante as férias laborais, a popularidade de um determinado desporto na sociedade moderna, a realização de múltiplos eventos desportivos nos grandes centros urbanos, a preocupação com a saúde e o bem estar, tal como a globalização e a tecnologia estimularem as iniciativas para comercializar oportunidades para o setor.

As autarquias locais estão mais recetivas e envolvidas com o desporto, pois sabem do interesse da sociedade no respetivo setor. Além disso, as atividades desportivas são uma estratégia para promover uma região como atração turística, da mesma maneira que a realização de uma competição desportiva gera uma elevada atividade comercial, sendo lucrativo para as cidades.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os resultados de 2021 do setor do alojamento turístico coletivo demonstraram que a RAM registou um aumento do número de dormidas de residentes e não residentes, tal como das camas disponíveis na hotelaria. Também apresenta a segunda maior capacidade média de camas por estabelecimento do país. É de destacar que os mercados britânico e alemão prevaleceram no ano transato. Além disto, é a região com a estadia média mais longa, 4,89 noites. O nível de ocupação também é o mais elevado de Portugal (47,5%), sendo que o rendimento médio por quarto disponível na hotelaria foi de 42,4 euros. No que respeita ao turismo rural, a estadia média foi a mais elevada do território nacional, com 3,25 noites. Indicadores demonstrativos da capacidade de alojamento hoteleiro, da procura turística e da articulação viável com o turismo desportivo.

A Região é um destino que se revela com condições exequíveis para o turismo desportivo. Essa compatibilidade prática deve ser um instrumento para a promoção do Destino Madeira, pois os turistas apostam cada vez mais nas modernas tendências para férias ativas. Para tal acontecer, é necessário entender o perfil do turista desportivo, de modo a identificar as necessidades e motivações. Além disso, todas as seguintes componentes - história, clima, gastronomia, cultura e desporto - são atraentes para os viajantes vivenciarem as atividades desportivas insulares.

Em suma, as políticas governamentais devem estar conectadas com o crescimento contínuo do desporto regional, onde o turismo desportivo está inserido. É um setor em expansão capaz de suavizar, sem os descaracterizar, os períodos sazonais de uma determinada localidade, pois a procura continua a crescer e deve ser um elemento estratégico para atrair turistas de diferentes nacionalidades. O crescimento sustentado na RAM implica coordenar, desenvolver e implementar políticas integradas que abordem os problemas emergentes entre as entidades desportivas e os responsáveis do turismo, caso contrário ocorrerão conflitos de interesses. A compreensão mais aprofundada sobre os comportamentos dinâmicos do turista desportiva, em articulação com a correta interpretação dos dados estatísticos do setor turístico, será crucial para promover uma atividade turística desportiva adequada.