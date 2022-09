Zona Franca dá "borla fiscal a empresas que querem fugir aos impostos"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta manhã, na Quinta Vigia, que "o Estado Português com certeza vai recorrer" da decisão do Tribunal Geral da União Europeia, que rejeitou o recurso de Portugal da decisão da Comissão Europeia de considerar ilegais as ajudas de Estado à Zona Franca da Madeira (ZFM).