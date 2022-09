Borrell diz que Isabel II foi chefe de Estado "fantástica"

O alto representante para os Negócios Estrangeiros europeu, Josep Borrell, classificou hoje, em Maputo, a Rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira, como uma "fantástica" chefe de Estado.

"Foi uma rainha duradoura, foi uma fantástica chefe de Estado", referiu, à margem de um evento de entrega de apoio militar a Moçambique, dirigindo condolências ao povo e Governo britânico.

Para Borrell, a Rainha foi "uma ponte entre culturas e nações".

"Acho que os britânicos podem se orgulhar pelo que foi alcançado durante o seu reinado", concluiu.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de Rei como Carlos III.