'Guerra fria' na Ásia e futebol de primeira de volta marcam capas dos jornais

Bom dia. Há dois temas que passam pela generalidade dos jornais nacionais, sejam aqueles que se dedicam a multi-temas, no caso virando atenções para a pressão militar que a China faz sobre Taipei/Taiwan, gerando uma espécie de 'guerra fria' asiática, sejam aqueles dedicados ao desporto, que hoje se focam no início da I Liga de futebol, época 2022/2023. Mas há muitos outros temas em destaque nos jornais nacionais.

No Correio da Manhã:

- " Evitado massacre de 50 alunos"

- "Todos os pormenores do interrogatório ao responsável pelo atentado falhado em Lisboa"

- "Abusos sexuais na igreja. Padre denuncia outros 12sacerdotes"

- "Horta. Águias dão tudo por tudo"

- "Arvelo. Do Real Madrid para Alvalade"

- "André Franco já é dragão"

- "Governo e câmara escondes custos da vinda do papa"

- "Atraso nas contas. Parcerias público-privada sem vigilância desde 2020"

- "Direito de resposta. 'Monte Branco' Grupo de Marco Galinha não está envolvido no processo"

No semanário Expresso:

- "Padre denuncia 12 sacerdotes. Há mais dois bispos suspeitos de encobrimento"

- "Lisboa autorizou festa e violou estado de alerta"

- "Há 100 anos que não morria tanta gente por mês"

- "Orgulho e preconceito: o dicionário da luta 'trans'"

- "Marcelo com Bolsonaro, de coração nas mãos"

- "Morte do 'n.º1' da Al-Qaeda reabre tensão com talibãs"

- "Costa resiste a imposto sobre energéticas"

- "Como Taiwan se prepara para a invasão chinesa"

- "Bancos sem pressa de subir juros dos depósitos"

No Público:

- "Preços do gás travam contratos e criam rombo na tesouraria das empresas"

- "Tensão: China ensaia operação militar de reunificação com Taiwan"

- "Entrevista com José Murilo de Carvalho: 'O Brasil não é realmente o país do futuro'"

- "Contratação Pública: Governo ainda mantém ajustes diretos à boleia da pandemia"

- "Mário Ferreira: Ir ao espaço em 10 minutos bastou para fazer história"

- "Futebol: Jovens jogadores estrangeiros abandonados no aeroporto"

- "I Liga começa hoje: Onze histórias que importa seguir na nova temporada"

- "Ípsilon: A música segundo Miguel Esteves Cardoso num livro de culto"

No Jornal de Notícias:

- "Pagamento de impostos a prestações duplicou durante a pandemia"

- "China exibe força militar nos céus de Taiwan"

- "Mário Ferreira demorou dez minutos a ir ao espaço e voltar"

- "Farmácias garantem 700 mil vacinas contra a gripe"

- "Evasões: Douro com sabor a verão"

- "Julgamentos: Técnicos sociais sem formação aconselham tribunais"

- "Água: Municípios atrasam-se na promessa de baixar preços"

- "Praias: Negócio das barracas em vias de extinção"

- "Liga arranca hoje: Sonho do título já custou 134 milhões em reforços"

- "Ciclismo: Rafael Reis arrasa no prólogo e senta-se no trono da Volta"

No Diário de Notícias:

- "Contribuintes pagaram três mil milhões a privados por bens e serviços contra a pandemia"

- "Mísseis chineses testam Taiwan e Pelosi envia 'sinal forte' a Pyongyang"

- "João Carlos Nunes: vulcanólogo: 'A montanha do Pico é um vulcão e é tão só o maior dos Açores e o terceiro do Atlântico Norte"

- "Dez minutos e 20 segundos bastaram para Mário Ferreira ser astronauta"

- "Jornadas da Juventude: Câmaras podem investir até 50 milhões, Governo em silêncio"

- "Medicina: Doenças cardíacas e a Sars-COV-2. O vírus pode afetar o coração?"

- "Património: Paço real de Caxias novamente em concurso público no Revive"

No Inevitável:

- "Entrevista a Domingos Machado, o médico que doou um rim a um desconhecido: 'O rim é um órgão muito mais fascinante que o coração'"

- "Taiwan: Exercícios militares chineses deixam a Ásia em sobressalto"

- "TdC: Contratos 'covid' incompletos e sem justificação suficiente"

- "Marcelo pede bom senso à Endesa e diz que não foi 'ideia brilhante'"

- "OCDE alerta que inflação está a fazer cair o rendimento real das famílias"

- "Ucrânia: ONU quer investigar massacre de prisioneiros de guerra"

- "Mário Ferreira: Que alterações sofrerá um Porto 'vintage' no espaço?

No Negócios:

- "Fixar taxa para habitação é mais barato em Portugal"

- "Gonçalo Soares, CFO da REN: Travão é 'uma regra a que temos de nos adaptar'"

- "Governo fixa normas para plataformas sem esperar por diretiva"

- "Gregos da Autohellas compram negócio da Hertz em Portugal"

- "Na biblioteca dos CEO: Os livros recomendados por Miguel Maya e Madalena Cascais Tomé"

- "Viver em Portugal, trabalhar para o mundo"

- "Entrevista a Alex Atala: 'Não deixa de ser um pouquinho 'punk rock' apresentar uma formiga num prato'"

No O Jogo:

- "FC Porto paga 4 milhões de euros por 90% do médio, que assinou até 2027: André Franco: 'decisão foi muito fácil'"

- "Benfica -- Arouca: A guerra do espaço"

- "Hajduk Split 3-1 Guimarães: Esperança durou seis minutos"

- "Sporting: Jogo 100 pelos leões no palco onde se afirmou: Matheus Nunes 'em casa' na Pedreira"

- "Braga: António Salvador insiste nas 'novas ideias': 'É urgente a reformulação dos campeonatos'"

- "Ciclismo: Volta a Portugal abre pela quarta vez com triunfo do especialista da Glassdrive: Rafael rei do prólogo"

No A Bola:

- "Euro10M por Fredrik Aursnes"

- "Rui Pedro Braz esteve nos Países Baixos e apresentou proposta formal ao Feyenoord"

- "Benfica disposto a incluir bónus no negócio"

- "Acordo com o médio também está alinhavado"

- "Benfica-Arouca: Avança o mesmo onze da Champions"

- "O futebol português está perante uma oportunidade irrepetível',António Salvador"

- "FC Porto: André Franco garantido por cinco anos"

- "Sporting: Amorim entra sempre a ganhar"

- "Saiba quanto vale cada uma das equipas em competição"

E no Record:

- "Adan joga no Dragão"

- "Rápida recuperação impressiona leões"

- "Coates: 'Vamos começar com paixão e entrega"

- "Vivaldo Semedo na Udinense rende 3 milhões"

- "FC Porto: André Franco por cinco anos"

- "Pinto da Costa faz jogo 2.000 na presidência"

- "Benfica: Acordo iminente - Aursnes vai custar 10 milhões"

- "SP.Braga só vende Horta depois de defrontar Sporting"

- "Achmidt confiante no arranque da Liga: 'Temos tudo para lutar pelo título'"

- "Liga Conferência: Golão de Maga antes do descalabro"

- "António Salvador: Futebol português tem oportunidade única"