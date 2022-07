Entre temas nacionais e a actualidade internacional estas são as capas dos jornais

Bom dia. As capas dos jornais nacionais, diários e semanários, que se publicam nesta sexta-feira, 29 de Julho de 2022, são estas.

No semanário Expresso:

- "Novo aeroporto ainda vai demorar um ano a arrancar"

- "Museu de Paula Rego em risco"

- "Candidato a Belém? 'O pior é fazer tabu. Não abdico de nada' [Augusto Santos Silva]"

- "Quatro anos depois de Borba, há 25 pedreiras 'fora da lei'"

- "Moedas não quer pagar conta da vinda do Papa"

- "Agricultores já não têm rações para alimentar animais"

- "Wagner Group. Mercenários sangrentos de Putin"

- "Salgado responsável por desvio do BES Angola"

- "Futebol está de volta: as expectativas para a I Liga"

- "Água do mar está 5 graus mais quente... e isso é mau"

- "Norman Foster: 'É difícil separar a arquitetura da política'"

- "António Ramalho volta às aulas"

- "António Costa regressa das férias"

- "Demissões na Nova"

- "Inquéritos de abusos na igreja"

- "Durão, honoris causa da Católica"

- "Horta Osório no Grupo Impresa"

No semanário NOVO:

- "Autarcas em contagem decrescente"

- "Assembleia. Antigos vice-presidentes analisam tempos 'inéditos' de confronto entre Santos Silva e André Ventura"

- "Miguel Guimarães: 'O governo iria perder muito numa 'guerra' com os médicos'"

- "Silvia Saiote: 'Até determinada altura, os Jogos Olímpicos foram um sonho'"

- "Governo culpa espanhóis por não haver comboios diretos entre Lisboa e Madrid"

- "Ministério Público acusa Ricardo Salgado de 'perseverança criminosa'"

No Correio da Manhã:

- "Proteção a pedófilo chega ao Vaticano"

- "Papa Francisco informado quando regressar da viagem ao Canadá"

- "Arribas. Perigo espreita em 75 praias do Algarve"

- "Tragédia com família de Fafe. Pai perde dois filhos em acidente brutal em Espanha"

- "Nomeações só ontem publicadas. Motoristas de Costa andaram irregulares"

- "Luz equilibra finanças. Gonçalo Ramos a um passo da saída"

- "Ataque ao leão. Lobos de Lage insistem em Matheus Nunes"

- "Jesus desiste. Milan quer levar Taremi do dragão"

- "Rescisão. Ronaldo em Alvalade ainda é hipótese"

- "Grandes devedores. Novo Banco vende avião sem motor"

- "Três atingidos. Tiroteio em bar lança terror na noite do Porto"

- "Marrocos. 100 portugueses com intoxicação em hotel"

- "Abrantes. Grávida faz 100 km com bebé morto no útero"

No Público:

- "Oligarca suspeito de ligações ao crime organizado aguarda nacionalidade"

- "Habitação e cantinas. Governo negoceia com municípios regalias sociais para polícias"

- "Serviços do Estado ganham autonomia para aprovar despesas sem aval das Finanças"

- "Lei. Interdição de touradas a menores ficou na gaveta"

- "Entrevista. 'Eu e Pedro Nuno Santos somos fazedores'. Carlos Moedas fala sobre relação com o ministro. E avisa: 'A violência aumentou em Lisboa'"

- "Saúde. Horas extras deixam hospitais e ministério em rota de colisão"

- "Perfil. Giorgia Meloni, a radical de direita que é favorita a liderar Itália"

- "Jazz em agosto. De Chicago para o mundo, a música que desafia fronteiras da International Anthem"

- "Literacia mediática. 'Vamos fazer um plano'? O PÚBLICO na Escola desafiou alunos e mostra os vencedores"

No Jornal de Notícias:

- "Só 2% das casas para habitação social foram atribuídas"

- "Educação. Pais e escolas rejeitaram 100 mil portáteis na pandemia"

- "Saúde. Perde bebé depois de percorrer mais de 100 quilómetros até à urgência"

- "Inflação. Mil milhões de lucro nos setores alimentar e de energia"

- "Taremi. Dragões fecham porta de saída"

- "Porto. El Corte Inglés tem luz verde da Câmara para avançar na Boavista"

- "Igreja. Católicos querem que ocultação de abusos seja investigada"

- "Reportagem. As histórias de quem perdeu tudo ao fim de três semanas de incêndios"

- "Roteiro pelas praias da nossa vida"

- "Os dez mandamentos do verão. 'Se me ligarem do trabalho, só atendo em caso de funeral'. Ricardo Esteves, padre em Valença"

No Diário de Notícias:

- "Pedro Abrunhosa. 'Todos estamos ameaçados e o Ministério da Cultura poderia manifestar solidariedade'"

- "Lisboa. Moedas com nova polémica: busto de Vasco Gonçalves"

- "Consumo. Cesta básica dos portugueses está dez euros mais cara por mês"

- "Braço de ferro. Xi Jinping avisa Biden para não brincar com o fogo"

- "Clássicos. Chapéus há muitos e espelhos também na Cinemateca, em agosto"

No Inevitável:

- "Lisboa, I Love you. Turistas invadem capital. 'Há dias em que mal falo português', diz gerente do café Miradouro, no jardim de São Pedro de Alcântara. Para os estrangeiros, atraídos pelos preços em conta e bom tempo, Lisboa é uma festa"

- "Aviação. Janela de duração dos voos beneficia companhias aéreas"

- "Grávidas. Apelos ao Governo para que aja com celeridade após mais uma morte"

- "Covid-19. Primavera/verão com seis vezes mais mortes do que há um ano"

- "Santander. Lucro triplica para 241,3 milhões no primeiro semestre"

- "Ucrânia. Rússia ocupa segunda maior central de energia ucraniana"

- "Genial ou idiota. Um pickle de hambúrguer pode ser uma obra de arte?"

No Negócios:

- "Abrandamento não belisca ano positivo para as Finanças"

- "Entrevista a Nick Srnicek. 'A digitalização está em todo o lado, menos nas estatísticas da produtividade'"

- "Lesados do BES temem perder direitos com fim das comissões"

- "Empresa do Kuwait vai ficar com Groundforce"

- "Na biblioteca dos CEO. Os livros recomendados por Paulo Macedo e Ana Trigo Morais"

- "Os mais poderosos - 2022. #50 O novo chanceler alemão Olaf Scholz tem a difícil tarefa de fazer esquecer Angela Merkel.

- "#49 Carlos Tavares é o gestor português que conduz o gigante Stellantis num período difícil para o setor"

No Jornal Económico:

- "Pensões mais baixas vão ter subida de pelo menos 5% em 2023"

- "Empresa ligada a esquema com canábis recebe fundos europeus"

- "António Ramalho deixa Novobanco com lucros de 200 milhões no semestre"

- "Agenda do trabalho digno. Nova lei laboral só deverá entrar em vigor em 2023 com PS a pedir 'consenso alargado' na revisão"

- "Ordem dos Advogados. Candidatos a bastonário abrem guerra às sociedades multidisciplinares"

- "Pode o cinema de animação português ser uma indústria? Nuno Beato, produtor e realizador"

- "Media. Horta Osório vai assumir vice-presidência e ajudar a definir nova estratégia de Impresa"

- "Protagonista. 'Nesta situação, seria mais útil ter o secretário de Estado da Energia sob a tutela da Economia'. Sandra Santos, CEO da BA Glass"

- "Matérias-primas. Produção de gás natural em Angola duplica a partir de 2026 com novo projeto liderado pela Eni"

No A Bola:

- "Ciclismo. À lei da bala. Diretor da ADOP faz revelações explosivas após suspensão da W52-FC Porto"

- "FC Porto interrompe contrato com a W52"

- "Águia sobe a parada por Ricardo Horta"

- "Sporting. SAD fecha porta de saída a Matheus Reis"

- "FC Porto. Marchesín diz não ao Almería e sim ao Celta"

- "Liga Conferência. Empate chega e sobra"

- "Há no Benfica dois cubanos prontos a seguir as pisadas de Pichardo"

No Record:

- "Schmidt convenceu Aursnes"

- "FC Porto. Sérgio conta com Marchesín"

- "Sporting. Avançado ainda é possível"

- "Tabata pode quadruplicar salário"

- "Liga Conferência. Apuramento tranquilo"

No O Jogo:

- "Marchesín congelado. Celta juntou-se ao Almería na corrida e Sérgio quer mantê-lo. Certa só a titularidade amanhã"

- "Benfica. Exclusivo: campeão mundial Cannavaro elogia António Silva. 'Gostei do seu estilo'"

- "Sporting. Regressa o rumor Ronaldo"

- "Braga. Lainez a chegar, Moura de saída"

- "Justiça. Tráfico humano vai a julgamento. Os Nazarenos, o seu presidente e mais dois no banco dos réus"

- "Puskás Akadémia - V. Guimarães 0-0. Vantagem gerida com mestria"