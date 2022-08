Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Padre acusado de violar ex-namorada"

- "Caso investigado pela Judiciária terá ocorrido há um mês dentro da igreja"

- "Subida do preço da luz só com pré-aviso de 30 dias"

- "Mário Ferreira sem dinheiro da bazuca"

- "Sobrinho gasta 15 milhões em prédios e relógios"

- "PSP tenta matar a mulher com arma de serviço"

- "Mataram idoso para roubar cofre"

- "Georgina resiste a Manchester"

- "Águis quer resolver eliminatória na Luz"

- "Sporting vai ao mercado se falhar: Israel à prova com Braga"

- "Treinador do FC Porto contra saídas: Marchesín contraria Sérgio"

Público:

- "Pagamentos do Estado à Endesa terão de ser validados por João Galamba"

- "Guerra da Ucrânia: Partiu de Odessa o primeiro navio com 'milho e esperança' a bordo"

- "Ensino superior: Novas regras podem dar bolsas a mais 4000 alunos"

- "Reinserção: Governo quer 'casas de saída' para jovens ex-reclusos"

- "Diploma: SNS: Marcelo promulga estatuto e pede clarificação"

- "PRR: Empresa de Mário Ferreira desiste do apoio dos 40 milhões"

- "Liga dos Campeões: Benfica aposta na equipa do costume para seguir em frente"

- "Harry Styles: Ele não precisou de muito para se sentir em casa em Lisboa"

- "Brasil: Um país a caminho de eleições com resultado previsível, mas desfecho incerto"

- "História: A transferência da corte para o Rio de Janeiro e as tropas francesas às portas de Lisboa"

Jornal de Notícias:

- "Governo falha criação de vagas para alunos mais desfavorecidos nas universidades"

- "Venda de vinhos triplica nos restaurantes"

- "Porto: Estranha forma de arquitetura"

- "Empresas: Municípios arriscam pagar milhões para ficar com as águas"

- "Custoias: Ex-prisioneiro recebe 50 mil euros por erro que levou a amputação"

- "Liga dos Campeões: Roger Schimdt arma Benfica para derrotar dinamarqueses e caçar milhões"

- "F. C. Porto: Marchesin segue aventura europeia com as cores do Celta"

- "Bancos: Comissões crescem 12% e os lucros disparam"

- "Automóveis: Elétricos e híbridos valem quase 40% das compras"

- "Insultos: SOS diz que racismo é estrutural, Marcelo recusa generalizar"

Diário de Notícias:

- "Farmacêuticos querem levar medicamentos a casa e aos lares"

- "Alfama: Turistas estão a voltar, mas gastam menos do que antes da pandemia"

- "Comissões: Bancos ganharam 1.222 milhões de euros até junho"

- "'Rentrées: Coimbra e Leiria entram na rota dos partidos, já não é só o Algarve"

- "Ensino: Privado critica 'discriminação' nos vales para manuais"

- "Desporto: Schmidt quer Benfica com 'a coragem, atitude e energia da pré-época'"

- "Filmes de verão: Como o mercado do cinema está a sobreviver"

Inevitável:

- "Recurso a autotanques para evitar que falte água nas torneiras disparou em julho"

- "TikTok: Classe política invade redes sociais, mas utilizadores não estão convencidos"

- "Novo Banco: Lucros disparam 93,7% para 266,7 milhões no adeus a António Ramalho"

- "Estatuto do SNS: Marcelo pressiona Governo a acelerar reformas"

- "Montepio: Banco passa de perdas a lucros de 23,3 milhões no primeiro semestre"

- "Cereais ucranianos finalmente voltam a cruzar o Mar Negro"

- "NEOM: Cidade saudita do futuro ou ficção científica?"

- "Mário Ferreira abdica dos 40 milhões do Banco de Fomento"

Negócios:

- "Contas das 'big tech' resistem à pressão"

- "Energia: Regresso ao mercado regulado ajuda a baixar fatura"

- "Seis maiores bancos nacionais duplicam lucros. Margem ajuda a explicar resultados"

- "Marinha afiança que não houve trasfegas de navios russos em águas nacionais"

- "Radar África: A abertura de Lourenço, a mudança de Adalberto"

O Jogo:

- "[FC Porto]: Marchesin saiu, o treinador exige uma alternativa e a SAD avalia opções no mercado interno"

- "Benfica -- Midtjylland: Revolução à prova"

- "Sporting: Leões evitam ida ao mercado para tranquilizar o titular na ausência de Adán: Voto de confiança em Israel"

- "Braga: Pedro Pires, treinador dos sub-17, trabalhou com os dois extremos: 'Rodrigo Gomes é mais vertical do que Trincão'"

- "V. Guimarães: Caso Marega corrigido: Porto Editora vai emendar referência ao incidente e pede desculpa"

A Bola:

- "Águias entram hoje em campo na Champions com Euro38M no horizonte"

- "Mais de 50 mil no estádio da Luz"

- "Grimaldo deve recuperar e avança para onze sem surpresas"

- "Benfica - Midtdjylland: Agora é a valEuror"

- "'Sentimos confiança pelo que fizemos na pré-época. Se tudo correr bem estaremos na fase seguinte', Roger Schmidt"

- "Sporting: Abel leva Tabata"

- "Jovane recusa Burnley"

- "FC Porto: Veron vai lutar por vaga na seleção"

Record:

- "Schmidt pede coragem"

- "'Há que mostrar a mesma atitude e energia dos particulares'"

- "Técnico admite pressão nos jogadores: 'Todos querem estar na fase de grupos'"

- "'Temos de ter plantel sólido e extenso'"

- "Otamendi: 'Fizemos grandes jogos, mas há muito a melhorar"

- "Sporting: Capitães puxam por Israel"

- "Jovane recusou Besiktas e Burnley"

- "Queixa entrou no DIAP: Vitor Baía terá tentado dar cabeçada a varandas"

- "FC Porto: Marchesín no Celta obriga a contratar"

- "Baliza recebe reforço - Andrew (Gil Vicente), Samuel Portugal (Portimonense) e Luiz Júnior (Famalicão) são os alvos"

- "Providência cautelar aceite: Garantidos jogos em casa com Sporting e Chaves"

- "Portimonense: Paulo Sérgio - 'Lutar pela Europa? Mais tarde ou mais cedo?"