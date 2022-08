Verão quente e o problema energético em destaque nos jornais

Bom dia. As duas revistas semanais, que apostam em temas diversificados, bem como os jornais nacionais que hoje se publicam também dão destaque a vários assuntos. Mas um é mais evidente e premente, a crise energética, mais ainda por este estar a ser um verão mais quente não só meteorologicamente como politicamente e militarmente.

Na revista Sábado:

- "Alentejo. Guia dos 100 melhores lugares"

- Ex-deputado Ricardo Rodrigues acusado de prevaricação e abuso de Poder"

- "Presidência da República suspeita de favorecimento"

Na revista Visão:

- "O que é escrever em bom português?"

- "Investigação: O dono oculto da maior herdade vedada do país"

- Anne Applebaum: 'Putin não tem problema em matar milhões à fome'"

- "Petrolíferas: Novas taxas na mira dos grandes lucros"

- "Ciência: A corrida para fazer renascer os mamutes"

No Correio da Manhã:

- "Suspeito de pedofilia escondido à justiça"

- "Igreja comunica afasta padre mas não comunica à PJ"

- "Vila Pouca de Aguiar quer saber a verdade"

- "Schmidt veta saída de super-Ramos".

- "Técnicos da luz quer garantir Champions"

- "Maior central nuclear da Europa sem controlo [alerta na Ucrânia]"

- "Docentes reclamam aumentos salariais"

- "Pequenos Archie perde nova batalha"

No Público:

- "Cativações penalizam serviços mais afetados pela pandemia"

- "Taiwan: China ensaia operação militar 'para a reunificação' após visita de Pelosi"

- "Governo aceita assumir mais encargos com visita do Papa em 2023"

- "Saúde: Despesa com medicamentos agrava-se para o Estado e famílias"

- "Dívida: BCE protege Portugal com novas compras de 1370 milhões"

- "Transplantes: Cientistas recuperam funções de órgãos em porcos mortos"

- "Museus: Cascais está a negociar entrada de quatro pinturas de Paula Rego na Casa das Histórias"

- "Série especial: Os povos indígenas e a formação da sociedade colonial nos 200 anos da independência do Brasil"

No Jornal de Notícias:

- "Municípios já admitem cortes de água à noite"

- "Gerês: Miradouros ganham segurança"

- "Urgências: Uma centena de médicos pressiona ministra"

- "Casas: Inquilinos preferiam ser proprietários se tivessem dinheiro"

- "Taiwan: China faz exercícios com fogo real após visita de Pelosi"

- "Volta a Portugal: Fantasma do doping causa mais duas baixas"

- "Gondomar: Promotora de hotel deu à câmara terreno que não era seu"

- "Famalicão: PJ identifica dois suspeitos pela morte de jovem à porta da discoteca"

No Diário de Notícias:

- "Tribunal de Contas alerta para abertura de vagas em curso com maior desemprego"

- "Crise: Scholz admite continuar com nuclear, França avisa para cortes de gás"

- "Covid: Freguesias esperam ser ressarcidas de cinco milhões de euros já no OE 2023"

- "Transportes: Falta de carros não trava 'rent-a-car' que espera receitas de 650 milhões"

- "Tensão: Exercícios militares e sanções económicas: China castiga Taiwan pela visita de Pelosi"

- "Um ano depois, turismo espacial está mesmo a levantar voo"

No Inevitável:

- "Não se sabe quanto custa formar cada diplomado em Portugal"

- "ADSE: Eugénio Rosa pede eleições e culpa Governo pelo atraso e 'manipulação'"

- "Mário Ferreira, o primeiro turista espacial: Quem quer ir ao Espaço? 'Daqui a 100 anos, qualquer pessoa lá vai'"

- "China -- Taiwan: Um equilíbrio delicado que Pelosi pode ter posto em risco"

- "Ucrânia: Central nuclear 'está completamente fora de controlo'"

- "Um terço dos internos de obstetrícia pede escusa"

- "Inflação ultrapassa os 10% e atinge maior valor dos últimos 34 anos"

No Negócios:

- "Mecanismo ibérico custou, em média, 115 euros/MWh"

- "Reformas do PRR preocupam Estrasburgo"

- "Lucros no PSI sobem, mas inflação já preocupa"

- "Vale Feitoso: Antigo feudo dos Espírito Santo custou 25 milhões a empresário"

- "Contas públicas: Orçamento do Estado vai ficar mais verde em 2023"

- "Alexander Frech: 'Queremos continuar a investir no país. Este ano vamos gastar 200 milhões'"

No A Bola:

- "Horta mais perto"

- "Benfica faz ataque final ao bracarense"

- "Gonçalo Ramos agita mercado"

- "Hat-trick ao Midtylland aguça apetite de grandes europeus"

- "Sporting. Defesa preocupa Amorim"

- "FC Porto. Evanilson pronto para o Marítimo"

- "Liga. O plano de Pedro Proença para o futebol profissional"

- "Volta a Portugal. Pelotão na estrada apesar das curvas"

No Record:

- "Benfica. Ramos é mesmo para vender"

- "Hat-trick não muda plano da SAD no mercado"

- "Sporting. Slimani aceita baixar salário para sair"

- "FC. Porto. Guarda-redes do Famalicão. Tudo por Luís Júnior"

- Ação de formação do CA P. Lances anulados. Clubes ouviram áudios do VAR"

- "Liga. Proença apresenta pilares de governação. Bilhetes a metade do preço e justiça mais rápida"

- "Ciclismo. Doping na agenda. Volta da polémica começa hoje"

E no O Jogo:

- "Pinto da Cosia atinge marca histórica na primeira jornada da Liga 2022/23: Largos dias têm 2000 jogos"

- "Riga -- Gil Vicente 1-1: Vivos e aos pontapés"

- "Sporting: André Franco ganha força"

- "Benfica: Ramos ainda pode sair"

- "Hajduk Split -- Guimarães: Acento Tónico na ambição"

- "Braga: Artur Jorge quer ver o clube afirmar-se no 'topo do futebol nacional': 'Meta? Acabar no pódio outra vez'"

- "Ciclismo: Luís Mendonça (Glassdrive) e João Benta (Efapel) também foram afastados: Volta arranca em convulsão"