Saúde, finanças, segurança e futebol nas notícias dos jornais

Bom dia.

Dia recheado de notícias principais das capas dos jornais que apontam a várias áreas, sem um assunto mais forte. Nos desportivos, no caso do futebol, destaque para os madeirenses Henrique Araújo e Cristiano Ronaldo. A diversidade informativa expressa nos jornais nacionais que se publicam hoje, quarta-feira, 27 de Julho de 2022.

No Correio da Manhã:

- "PJ dispara seis tiros contra menor. Jovem de 14 anos baleado no pé e na coxa"

- "Benfica-Newcastle (3-2): Sempre a ganhar"

- "Entrevista polémica. Taremi sugere saída do dragão"

- "50% do passe. Famalicão quer mais dinheiro por Pote"

- "Deixa bebé no lixo a caminho do trabalho"

- "Homem com convulsões. Espera uma hora na rua por socorro"

- "Apanhado há menos de um ano. Incendiário libertado volta a atear fogo"

- "Vila Real. Grávida ferida em confrontos entre famílias rivais"

- "Receita dispara 28,1%. Impostos engordam cofres do Estado"

- "Aeroporto. Montenegro pede obras na Portela"

- "Papa no Canadá. 'Os idosos e os avós são um tesouro'"

- "Banco de Portugal. Salgado mete cunha para salvar o GES"

No Público:

- "Metade dos terrenos só muda de proprietário por herança"

- "Urgências. Limite à despesa pode condicionar aumentos nas horas extras de médicos"

- "MP arquivou caso. BES Angola tinha conta noutro banco para enganar BES"

- "Execução orçamental. Contas públicas com saldo positivo superior a 2019"

- "Guerra na Ucrânia. UE reduz ambição no gás, mas dá resposta à Rússia"

- "Futebol. Cristiano em Manchester à procura de uma saída honrosa"

- "Que é feito de si? Narciso Miranda, o 'dinossauro' autárquico que continua a ser um 'Senhor de Matosinhos'"

- "Cinema. Sérgio Tréfaut vai ao Iraque no Festival de Veneza, com a sua 'Noiva'"

No Jornal de Notícias:

- "Só um terço dos obstetras é obrigado a fazer urgências"

- "Uma taça no ensaio geral antes da Champions"

- "Portugal vai ter de cortar 7% no consumo de gás natural para ajudar Europa"

- "Bebé abandonado esteve seis horas no caixote do lixo"

- "Contas públicas com excedente à boleia da receita fiscal"

- "Educação. Cem mil alunos em risco de não ter professor"

- "Pirataria. Prejuízos da Imprensa ascendem a 61 milhões"

- "Incêndios. Dispositivo continua no terreno mesmo sem alerta"

- "Porto. Bactéria que ataca plantas alastra na região"

- "Exposição. Tratado de Tordesilhas em destaque no Museu Soares dos Reis"

- "Ronaldo volta a Manchester e tudo indica que pode ficar"

- "FC Porto. Anulado castigo a Pepe por confronto com Hugo Viana"

No Diário de Notícias:

- "Mais esquadras da PSP em risco de fechar em agosto"

- "À segunda foi de vez. Moedas já tem verba para vinda do Papa a Lisboa"

- "Urgências. Doente oncológica fica três dias em maca no corredor do Hospital de Santa Maria, na capital"

- "Energia. Acordo europeu corta no consumo de gás e cerra fileiras frente a Vladimir Putin"

- "Política. 'O que vem aí para a economia é gravíssimo', antevê o eurodeputado José Gusmão"

- "Parlamento. Resolução do Chega que censura presidente da AR só será analisada em setembro"

- "Execução orçamental. Estado troca défice por 'superavit' com receita fiscal a disparar 28,1%"

- "Ronaldo. Volta a Manchester com o agente Mendes, mas mantém a intenção de sair"

No Inevitável:

- "Medina dos Milhões. Impostos geram receita recorde"

- "Diana Pifferi. A história da bebé que está a chocar a Itália"

- "'Os nossos olhos lá veriam essencialmente escuridão'. Entrevista com Macarena Garcia, cientista por detrás da calibração do James Webb, o telescópio mais poderoso de sempre"

- "'Santos Silva está a tornar a Assembleia o seu feudo pessoal', acusa Ventura"

- "Polícia de proximidade. MAI já tinha anunciado medida em março"

- "Gás. Europa chega a acordo para reduzir consumo"

- "Abrunhosa. Quando uma opinião cria um incidente diplomático"

No Negócios:

- "Empresas nacionais receiam ficar fora das grandes obras"

- "Saborear o verão e fazer figas até final do ano"

- "PIB da maioria dos destinos das exportações portuguesas abranda"

- "António Calçada de Sá, Conselho da Diáspora Portuguesa. 'O maior problema de África é a falta de acesso à energia'"

- "Financiamento. Capital de risco prestes a pescar 250 milhões do PRR"

- "Estados Unidos. Powell sobe juros em força antes que chegue a recessão"

- "Política. Montenegro pede para já obras no atual aeroporto"

No Record:

- "Benfica-Newcastel (3-2): Henrique conquistador. Marca golo decisivo e águia levanta a Taça"

- "Sporting. Ugarte discute aumento"

- "FC Porto. André Almeida volta à agenda"

- "Inglaterra. Nem Ferguson convence Ronaldo"

No A Bola:

- "Águia vitória. Benfica vence todos os jogos da pré-temporada"

- "Sporting. Pedro Gonçalves por inteiro"

- "FC Porto. Diogo Costa falha Supertaça"

- "'Estou aqui de alma e coração', Taremi"

- "Seleção nacional. Portugal já tem quartel-general no Catar"

E no O Jogo:

- "André Franco na lista. Médio do Estoril é candidato forte a uma das vagas no meio-campo do FC Porto"

- "Benfica - Newcastle 3-2. Henrique Araújo decidiu Eusébio Cup aos 89', depois de bons sinais e alguns avisos"

- "Braga. Artur pede tempo"

- "Sporting. Rúben Vinagre cedido ao Everton"

- "V. Guimarães. André Almeida falha viagem à Hungria"