Polónia concedeu mais de 96 mil vistos a refugiados em Maio

A Polónia foi o Estado-membro da União Europeia (UE) que maior número de refugiados ucranianos acolheu em maio (96.085), na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, revelou hoje o Gabinete de Estatísticas da União Europeia - Eurostat.

Depois da Polónia (96.085), a Roménia (20.435) e a Bulgária (19.860) foram os países que mais concederam estatuto de proteção temporária a ucranianos, em maio.

O serviço de estatística da UE ressalva, no entanto, que há casos como o de Portugal -- com 3.560 vistos concedidos a ucranianos - que deram proteção a pessoas de outras nacionalidades, no caso 825 nigerianos - e da Polónia, que acolheu também 205 russos.

Os dados hoje apresentados referem-se a outorgas de proteção temporária na sequência de uma decisão do Conselho da UE, em 04 de março, para dar resposta a uma enorme vaga de refugiados fugidos da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

Perto de 5000 civis morreram na guerra na Ucrânia, segundo dados das Nações Unidas, que tem alertado que o número de vítimas civis será consideravelmente superior, dadas as dificuldades em confirmar as informações nas regiões do país onde há mais combates.

O conflito levou ainda mais de sete milhões de pessoas a fugirem do país.