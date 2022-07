"Valor pago pela banana tem vindo a diminuir", diz JPP com base em relatório da GESBA

O JPP tornou, hoje, públicos os relatórios de gestão da GESBA-Empresa de Gestão do Sector da Banana, par aprovar que o valor pago pelo Governo Regional ao bananicultor tem vindo a diminuir, tal como tem vindo acusar o partido.

Ao afirmar que “a banana é muito bem paga ao produtor, Miguel Albuquerque demonstra um de dois possíveis cenários: ou tem um total desconhecimento sobre o sector da banana ou então, o Presidente do Governo Regional poderá estar a mentir aos bananicultores”, aponta o deputado Rafael Nunes, citado em nota de imprensa.

“O último relatório da GESBA mostra-nos que, no período do relatório, a banana “extra” continua a ser paga a 26,8 cêntimos, por quilograma, antes da GESBA era paga a 60 cêntimos por quilograma. A banana de 'primeira categoria' é paga pela GESBA a 16,8 cêntimos por quilograma, antes da GESBA era a 51 cêntimos por quilograma e a banana de 'segunda categoria' é paga pela GESBA a 7 cêntimos por quilograma, antes da GESBA era a 30 cêntimos por quilograma”, destaca o vice-presidente do grupo parlamentar do JPP. E questiona:

Entende o senhor presidente do Governo Regional que pagar, no máximo, 26,8 cêntimos por kilo de banana é pagar bem ao agricultor?

O parlamentar frisa que estes números “não são criados ou manipulados, são valores reais" e que o JPP tem "os recibos que os comprovam”.

Rafael Nunes vai mais longe e lembra que a GESBA tem apresentado resultados líquidos positivos sendo que, em 2020. "Esta empresa pública apresentou quase 1 milhão de euros de lucro que não chegou ao bolso do bananicultor”, sublinha.

Para o JPP a conclusão é "inevitável": "Ao invés de enriquecer o agricultor, a GESBA tem vindo a enriquecer à custa do agricultor”.

Rafael Nunes deixou o apelo para que, “por uma questão de transparência, de esclarecimento da opinião pública" (...) consultem a página, leiam os relatórios e tirem as vossas próprias conclusões”, concluiu.

Os ditos relatórios de gestão da GESBA que estão disponíveis no portal da transparência do JPP: