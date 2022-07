Morreu ex-PM japonês Shinzo Abe após ser baleado nas costas

Shinzo Abe, ex-primeiro ministro japonês faleceu no hospital, noticiam os meios de comunicação japoneses. Shinzo Abe foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo quando discursava numa rua na cidade de Nara num ato de campanha eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de julho.

Unanimidade na condenação

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 reunidos hoje em Bali, na Indonésia, expressaram "condenação" face ao ataque, com arma de fogo, contra o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que se encontra "em estado grave".

Os chefes das diplomacias dos países que integram o G20 transmitiram a posição de "condenação" ao homólogo japonês, Yoshimasa Hayashi, que participa no encontro que decorre no sul da Indonésia.

"Rezamos por uma rápida recuperação do político japonês", refere, por outro lado, a presidência indonésia do encontro que decorre no arquipélago de Bali.

Diplomacia de Pequim diz-se "chocada"

O Ministro dos negócios Estrangeiros chinês disse que o país está em "choque" face ao ataque contra o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe que está em estado grave, após ter sido atingido a tiro durante um comício.

"Seguimos a evolução da situação e esperamos que [Shinzo Abe] venha a ficar fora de perigo e que consiga restabelecer-se rapidamente", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, numa conferência de imprensa em Pequim.

O mesmo porta-voz endereçou cumprimentos à família do ex-primeiro-ministro conservador do Japão.

França, Alemanha, Espanha e Nato condenam atentando

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar profundamente chocado com o "ataque odioso" contra o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, uma reação idêntica à de Espanha, Alemanha e da Nato.

"A França está com o povo japonês", acrescentou Macron num texto divulgado na rede social Twitter e endereçando apoio aos familiares e amigos do ex-primeiro-ministro conservador japonês.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou "choque" pelo atentado a tiro contra o antigo primeiro-ministro japonês hoje, na cidade de Nara.

"Estou chocada com a notícia do ataque contra Shinzo Abe. Os nossos pensamentos estão com ele (Shinzo Abe) e com a família", disse a chefe da diplomacia de Berlim numa mensagem difundida pela rede social Twitter.

Baerbock participa na reunião do G20 que decorre em Bali, Indonésia.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, numa mensagem transmitida pelas redes sociais, expressou "comoção" em relação ao atentado que considerou "cobarde".

Da mesma forma, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Nato, diz-se "profundamente" chocado com o "odioso" atentado contra Abe.

Embaixador de Portugal no Japão "em choque"

O embaixador de Portugal no Japão, Vítor Sereno, disse estar "chocado" com as notícias sobre o ataque contra o antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe atingido a tiro hoje durante um discurso político na cidade de Nara.

"Estou chocado com as notícias sobre o disparo contra o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe", escreveu o embaixador de Lisboa em Tóquio numa mensagem em inglês e japonês na conta da Embaixada de Portugal no Japão, na plataforma digital Facebook.

"Portugal e o Japão são firmes aliados e amigos há muito tempo", diz ainda o embaixador na mesma mensagem, em que endereça cumprimentos à família do ex-primeiro-ministro japonês.

Por altura destas reacções, desconhecia-se o estado de saúde do político, que acabou por falecer.