9 fotos retratam acontecimentos neste 8 de Julho no Mundo

Julgamento do ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, na Suíça.

O ex-presidente da Federação Europeia de Futebol UEFA Michel Platini fala com a imprensa em frente do Tribunal Penal Federal Suíço após o anúncio do veredicto, em que o mesmo e o presidente da UEFA foram absolvidos, em Bellinzona, na Suíça.