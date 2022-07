Prazo de inscrição para o 'Prémio Literário João Augusto D'Ornelas' termina dia 19

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos recorda em nota de imprensa que o prazo limite para entrega das obras que pretendem concorrer à 2.ª edição do 'Prémio Literário João Augusto d’Ornelas', termina no próximo dia 19 de Julho de 2022.

Recorde-se, que com esta iniciativa a autarquia de Câmara de Lobos, pretende homenagear e divulgar o nome do escritor, fomentar o gosto pela leitura e pela escrita, defender e valorizar a língua portuguesa e promover e incentivar a criação literária.

O Prémio Literário João Augusto d’Ornelas tem como modalidade de escrita a prosa sob a forma de conto, entre 20 e 25 páginas, com tema livre. Porém, deve estar patente no enredo, direta ou indiretamente, uma alusão às vinhas e/ou vinho Madeira, uma marca da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. As obras concorrentes deverão ser entregues na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em mão ou via correio.

O regulamento para participação no Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, poderá ser consultado no sítio institucional do Município de Câmara de Lobos, na internet, em: www.cm-camaradelobos.pt/Regulamentos-1121.aspx?Folder=%2fPrémio+literário+João+Augusto+d’Ornelas#.YnkqqfPMLIU

O júri será constituído por três elementos de reconhecido mérito e idoneidade, nomeadamente, Laura Moniz, presidente da Associação de Escritores da Madeira, Francisco Fernandes, ex-secretário regional de Educação e Lília Mata, jornalista da Antena 1 Madeira.

De referir que o vencedor da 2.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas será premiado com um valor monetário de 1500 euros, existindo a possibilidade de serem atribuídas 2 menções honrosas. O trabalho vencedor com o 1.º prémio e as menções honrosas, caso sejam atribuídas, serão editados em livro.

Os prémios dos trabalhos vencedores da 2.ª edição, serão entregues durante uma sessão cultural pública, a realizar no Município de Câmara de Lobos, no dia 4 de outubro do corrente ano.

Acrescente-se que a primeira edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas contou com a participação de 42 obras a concurso, tendo o prémio sido atribuído ao conto intitulado “Regresso a Casa”, da autoria de Carmo Marques. Foram ainda atribuídas menções honrosas aos contos “Penélope” de Ilídia Vale e “A Promessa” de Carla Lopes.