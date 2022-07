Instalação de videovigilância obriga a mudanças na circulação rodoviária no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá proceder a intervenções na via pública, no âmbito da empreitada municipal "Execução de infraestruturas para instalação de câmaras de videovigilância e controle de tráfego", numa operação em várias artérias, pelo que será necessário proceder a diversas alterações rodoviárias.

De acordo com o plano, será feito de forma faseada, a partir do dia 18 de Julho e prolongando-se até 9 de Outubro, na sequência em baixo.

Largo Severiano Ferraz

Até ao dia 28 de julho de 2022, a circulação rodoviária estará condicionada na faixa norte do Largo Severiano Ferraz, segmento entre a Travessa do Redondo e a Travessa das Capuchinhas. Posteriormente, o condicionamento de trânsito transita para a via norte do segmento entre a Rua das Mercês e o túnel de acesso à Rua das Maravilhas.

Rua Alferes Veiga Pestana

A partir do dia 18 de julho a 1 de agosto de 2022, a circulação rodoviária na Rua Alferes Veiga Pestana, segmento entre o túnel de acesso ao Largo Severiano Ferraz e os túneis de acesso à Rua da Ribeira de João Gomes e Rua Dr. Pestana Júnior, ficará condicionada a uma via de trânsito, sendo que a circulação será realizada de forma alternada com a coordenação da Polícia de Segurança Pública durante o período laboral. Caso seja necessário manter a vala aberta durante o período pós-laboral, a circulação será realizada de forma alternada com recurso a sistema semafórico temporário, sendo que para o efeito, ficará interrompida a circulação no sentido descendente da Rua do Ribeirinho da Pena, exceto o acesso à garagem.

Rua Dr. Brito Câmara e Avenida Calouste Gulbenkian

De 8 de agosto a 29 de agosto de 2022, a circulação rodoviária será interrompida na via este da Rua Dr. Brito Câmara, no segmento entre a Rotunda dos Bombeiros Sapadores do Funchal e a Rua da Carreira.

Para o atravessamento da vala, a circulação rodoviária será condicionada a uma via de trânsito, a sul da Rotunda dos Bombeiros Sapadores do Funchal, na Rua Dr. Brito Câmara e posteriormente na Avenida Calouste Gulbenkian.

Rua dos Ferreiros e a Rua João Tavira

De 30 de agosto a 16 de setembro de 2022, será realizada a abertura de vala ao longo dos passeios da Rua do Sabão, Rua dos Ferreiros e Rua do Aljube, sendo que a circulação rodoviária será pontualmente condicionada, no segmento entre a Rua dos Ferreiros e a Rua João Tavira.

Avenida Arriaga e Avenida do Infante

De 17 de setembro a 9 de outubro, será realizada a abertura de vala ao longo dos passeios da Avenida Arriaga, Avenida do Infante e Rua Cónego Jerónimo Dias Leite.

A CMF agradece a compreensão dos condutores perante os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária temporária e as instruções da Polícia de Segurança Pública.