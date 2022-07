CDU propõe criação do 'Dia do Agricultor' na Madeira

Com o intuito de valorizar e contribuir para a promoção do agricultor da Região Autónoma, a CDU apresentou, através do deputado Ricardo Lume, um Decreto Legislativo Regional, na ALRAM, que pretende instituir o 'Dia do Agricultor'.

A data proposta para a comemoração é 18 de Outubro.

De acordo com a CDU, a actividade desenvolvida pelos agricultores continua a ser hoje relevante para a economia regional, pela riqueza que gera, pelo número de pessoas ligadas directa ou indirectamente ao sector agrícola, também devido às aptidões naturais que possui esta Região Autónoma e alguns dos costumes ancestrais do mundo rural.

Os agricultores e a agricultura da RAM são fundamentais e indispensáveis para a vitalidade e economia do mundo rural, na preservação da paisagem, na gestão dos recursos naturais e na garantia da biodiversidade". CDU