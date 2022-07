Susana Prada visita obra de ampliação do emissário da ETAR da Tabua

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, juntamente com os elementos do Conselho de Administração da ARM, visita amanhã, 7 de Julho, às 12 horas, a obra de ampliação do emissário da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Tabua, na Ribeira Brava.

O projecto tem por objectivo resolver os constrangimentos verificados nas condições de descarga das águas residuais da Ribeira Brava e a melhoria do ambiente envolvente à instalação, em benefício da saúde pública e, em particular, do bem-estar da população local.