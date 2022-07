92% dos madeirenses consideram comprar um smartphone online

Através de um estudo realizado pela Swappie, empresa líder europeia de compra e venda de iPhones recondicionados, e pela empresa de estudos de mercado, Kantar, é revelado que os madeirenses procuram ter uma atitude sustentável aquando da aquisição de um novo smartphone.

Neste estudo, foram inquiridos 1000 portugueses entre os 18 e os 64 anos e concluiu-se que 92%, na região da Madeira, considerariam comprar um smartphone recondicionado online.

O estudo, que teve como objectivo analisar as preferências dos portugueses no que diz respeito à compra e venda de smartphones recondicionados, destaca que as compras online relativamente a este tipo de equipamentos são já um hábito de compra estabelecido.

Os dados revelam ainda que quando os consumidores consideram a compra de um equipamento recondicionado, a responsabilidade e a conveniência surgem entre os principais factores de decisão de compra, reconhecendo que esta é uma opção mais sustentável, uma vez que respeita o ambiente e promove a economia circular. Outro factor chave enumerado é a poupança financeira que esta escolha permite, considerando também que a qualidade de um smartphone recondicionado é comparável à de um dispositivo novo.

Ajudar os consumidores a fazer escolhas conscientes e responsáveis faz parte da nossa missão na Swappie, onde através da compra e venda de smartphones recondicionados, neste caso iPhones, pretendemos promover um estilo de vida mais sustentável e contribuir para a transição para uma economia circular Luísa Vasconcelos e Sousa, responsável da Swappie no mercado português



O mercado dos smartphones recondicionados continua a ganhar cada vez mais espaço e estima-se que cresça a uma taxa anual de 10,23% entre 2022 e 2027.

De origem finlandesa, a Swappie é uma empresa de compra e venda de iPhones recondicionados que tem como missão contribuir para a adoção de hábitos de compra cada vez mais sustentáveis e económicos, reduzindo o impacto ambiental.