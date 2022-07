Hidratar a pele no Verão com Lipowheat

Entramos naquela que é, para muitos, a época mais desejada do ano. Sinónimo de férias, convívios, sol, praia e calor, o Verão deve ser também sinónimo de cuidados redobrados com a pele. É que embora todos gostemos de um bom dia de praia no verão, a exposição ao sol não está isenta de riscos. A radiação ultravioleta por ele emitida pode causar várias reações cutâneas e danos irreversíveis à pele, contudo há pequenos cuidados que podem fazer toda a diferença.

Composta por vários tipos de células, cada qual com a sua função, a epiderme é a camada mais superficial da pele. Os queratinócitos, as principais células da epiderme, estão em constante renovação. Nas camadas mais externas os queratinóticos transformam-se em cornéocitos e são embebidos num “cimento” lipídico, formando a chamada “camada córnea”. Esta camada, que se assemelha a uma “parede de tijolos”, é responsável pela proteção contra as agressões exteriores e pela impermeabilização da pele, mantendo a água na superfície da pele dando-lhe elasticidade e suavidade ao toque.

A exposição excessiva ao sol, o cloro, o sal e a utilização de produtos inadequados podem levar a um comprometimento da função de barreira da pele, tornando-a mais seca, sensível e mais predisposta a um envelhecimento precoce. A solução passa por darmos à nossa pele os ingredientes que ela necessita para que se mantenha saudável.

Neste artigo, a Newfood dá-lhe a conhecer o Lipowheat®, um nutricosmético revolucionário, hidratante, de dentro para fora, amplamente estudado pela comunidade científica. Fonte natural de fitoceramidas selecionadas pelo alto teor lipídico, o Lipowheat® é extraído da porção oleosa do trigo. Rico em ácidos gordos essenciais, fosfolípidos, glicolípidos, glicosil ceramidas e ceramidas, favorece a reposição de macronutrientes essenciais à pele que ajudam a otimizar a função barreira da pele, protegendo-a, aumentando a sua hidratação e reduzindo os sinais do envelhecimento.

Sabendo de todos os benefícios que o Lipowheat pode trazer para a sua pele, a Newfood desenvolveu um suplemento único, na forma de shot, prático e fácil de transportar para a praia, para o trabalho e até mesmo no período de férias, por forma a nunca descurar os cuidados que a sua pele precisa e merece.

O Beauty Support Drink fornece 350mg de Lipowheat por toma diária, que é a quantidade que os cientistas consideram adequada para os cuidados com a pele. Vem ainda enriquecido com vitamina C, selénio, zinco, cobre e uma série de outros componentes que têm como principal objetivo fornecer todos os nutrientes que o seu organismo necessita para uma pele mais cuidada.

Lembre-se que os cuidados de beleza devem começar por dentro e o resultado ver-se-á por fora.

