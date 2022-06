Jornais repartem-se entre novo 'aeroporto de Lisboa' e os crimes de José Sócrates

Bom dia. Tanto as revistas semanais como os jornais diários dedicam as capas de hoje a notícias muito actuais, tais como as férias, a habitação, o aborto, a saúde, os oceanos, a política, mas há dois temas que se destacam, o futuro novo aeroporto que servirá Lisboa, ainda por decidir, e ocaso de José Sócrates, cujos primeiros crimes, poderão prescrever.

Na revista Visão:

- "Os novos preços das casas"

- "Saúde. O que tem Marta a temer?"

- "Investigação. Base de dados das Finanças sob suspeita"

- "Aborto. Mulheres vigiadas na América"

- "Oceanos. 7 invenções para salvar o planeta"

Na revista Sábado:

- "Troia, Comporta, Melides - Segredos e novidades dos refúgios dos ricos"

- "Política - Chega vai investir parte da subvenção do Estado em imóveis"

- "Shein. As polémicas da aplicação de roupa barata"

- "Grávidas revelam maus-tratos e negligência em maternidades"

- "Jéssica tinha 57 marcas de agressões em todo o corpo"

No Correio da Manhã:

- "Crimes de Sócrates em risco de prescrição. Falsificação sem castigo a partir de 2024"

- "GNR sem meios para patrulhar Algarve"

- "Jéssica assassinada com mais de 50 pancadas"

- "Filha apanhada com faca após matar mãe em Oeiras"

- "Ministra anuncia. Aumento para clínicos de áreas carenciadas"

- "Portela desativada depois de 2035. Avançam aeroportos do Montijo e Alcochete"

- "Aveiro. PCP destrói edifício histórico para fazer prédio"

- "Revela o despacho. 'Macaco' recebe 3 mil euros na hotelaria"

- "Ordens profissionais. Advogados, médicos e engenheiros em guerra com o Governo"

- "Benfica. Schmidt valoriza Horta e irrita Rui Costa"

- "Leões querem argentino. Robertone custa 10 milhões"

- "Tudo na mesma. FPF recusa quatro títulos ao Sporting"

- "FC Porto. Excedentários estragam contas"

No Público:

- "Aeroporto de Lisboa. Governo quer Montijo em 2026 e Alcochete em 2035"

- "PRR pagou a empresas e famílias menos de 2% do que o país já recebeu"

- "Igreja. Casos de abuso sexual enviados ao MP são de padres no ativo"

- "Cimeira de Madrid. NATO identifica Rússia como a maior ameaça à paz no mundo"

- "Investigação. Manuela Alves será a nova presidente da FCT"

- "Lisboa. LNEC: relatório recomenda novo reforço do arco da Sé"

- "Seleção de futebol. Federação e Liga estão em guerra por causa dos jogadores"

No Jornal de Notícias:

- "Governo troca Portela e Montijo por Alcochete"

- "Médicos sem especialidade contratados para centros de saúde"

- "Número de títulos de campeão nacional mantém-se"

- "Hóquei em patins. FC Porto ergue a taça"

- "Mulher com problemas psiquiátricos agride mãe até à morte"

- "Cancro. S. João dá vacina HPV a utentes em risco"

- "NATO. Rússia é a ameaça e China o desafio à segurança"

No Diário de Notícias:

- "Seis mil milhões para aeroportos de Lisboa"

- "Conferência mundial. Declaração de Lisboa deve ser 'ponto de não retorno' na proteção dos oceanos, diz a ONU"

- "Manifestação. Ambiente leva sociedade civil às ruas da capital"

- "Combater o plástico: 'Não há mudança sem desconforto', alerta criador da Parley of the Oceans"

- "Opinião. Secretário de Estado Bernardo Ivo Cruz pede mais ciência nas decisões"

- "Graça Carvalho: 'Esperamos que as Europeias sejam de viragem para o PSD'"

- "Lei da Nacionalidade. Judeus do Porto e de Lisboa divididos"

- "Investigação. O futuro vai nascer na Doca de Pedrouços, com Inteligência Artificial e neurociência"

- "Defesa. EUA reforçam presença militar na Europa após NATO declarar Rússia como 'maior ameaça'"

- "Javier Solana. Análise à segurança do Velho Continente e ao resultado da Cimeira de Madrid"

No Negócios:

- "Governo vai recuperar aeroporto de Alcochete"

- "BCE tenta aterragem suave em Sintra"

- "Angola tentou deter Isabel dos Santos nos Países Baixos"

- "Empresas da Zona Franca da Madeira afinam armas contra o Fisco"

- "Importações de eletricidade de Espanha já cresceram 61% este ano. Explicações divergem"

- "Financiamento. Investors Portugal quer mais capital a ir para start-ups"

- "Indústria. Braga ganha fábrica única de raquetes de padel em carbono"

- "Impostos. Retenção de IRS a salários mais baixos será ajustada"

- "Nuno Sardinha. Os 10 pontos-chave da nova estratégia da NATO - Opinião"

- "Clemens Fuest. Não subam os limites da dívida pública na Zona Euro - Opinião"

No O Jogo:

- "Vitinha é negócio fechado"

- "Loum: 'Cresci muito em Espanha"

- "FC Porto-Benfica 3-2. Portistas chegaram ao 24.º. Título de hóquei e deixaram águias para trás - Dragão é o campeão dos campeões"

- "FPF. Títulos ficam como estão"

- "Sporting. Triunfo no primeiro ensaio da temporada com a equipa B [2-1] - Bragança e Pote já faturam"

- "Xavi quer observar Trincão na pré-época"

- "Benfica - Quarteto dos bês vai ter aumento"

- "River Plate quer Otamendi no final do ano"

- "Braga. Lateral Víctor Gómez oficializado como reforço: 'Sou intenso, competitivo e rápido'"

No A Bola:

- "Tudo na mesma. Assembleia Geral da FPF recusa três pareceres que podiam mudar a história dos campeões"

- "Votação do regulamento disciplinar da Liga adiada"

- "Hóquei em patins. Dragão campeão de Portugal"

- "FC Porto. Negócio fechado. Vitinha certo no PSG"

- "FC Porto. David Carmo avança apesar de João Victor"

- "Benfica. Todas as fichas em Ricardo Horta"

- "Sporting. Palhinha abre porta a Trincão"

- "Sporting. Pedro Gonçalves e Bragança marcam na vitória sobre a equipa B"

E no Record:

- "Pote voltou com fome. Marcou no primeiro teste da temporada com a equipa B"

- "Diogo Abreu livre para Alvalade"

- "Tudo na mesma. Sporting não desiste dos 23 títulos"

- "Benfica. Schmidt conquista jogadores"

- "FC Porto. Vitinha oficializado hoje"

- "Hóquei em Patins. Dragão campeão"