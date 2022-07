Centro Cultural e de Investigação do Funchal expõe Coleção de Fotografia do Novo Banco

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou hoje um protocolo de cedência temporária e gratuita das obras da Coleção de Fotografia do Novo banco. Estas obras são destinadas à exposição no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, localizado na Rua Nova do Matadouro, pelo período de um ano, cuja inauguração deverá ter lugar até ao final de 2023.

Na cerimonia de formalização do protocolo, o presidente da autarquia do Funchal considerou “um grande momento histórico” trazer para a região uma obra de” incalculável” valor. Pedro Calado realçou a importância de “descentralizar a cultura” do nosso país, contribuindo desta forma para enriquecer a população.

A Coleção de Fotografia Contemporânea do Novo Banco reúne cerca de 1000 obras exemplificativas de todo o mundo, de mais de 300 artistas e de 38 nacionalidades diferentes, representando uma ampla gama de gerações e origens, incluído os artísticas mais consagradas nacionais, sendo uma das mais relevantes coleções corporativas a nível europeu e entre as 80 mais relevante a nível mundial. Venceu o prémio internacional nos "Corporate Art Awards - Mecenati of the XXI Century", em 2018, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Uma parte desta “grandiosa” obra e sobretudo uma das mais “icónicas” coleções de fotografias, ficará exposta no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, como forma de assinalar e “abrilhantar” a inauguração deste importante Pólo Cultural da cidade do Funchal.