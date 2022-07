FC Porto contrata central David Carmo ao Sp. Braga por 20 milhões de euros

O FC Porto assegurou a contratação do defesa David Carmo, proveniente do Sporting de Braga, por 20 milhões de euros, informou hoje o campeão nacional de futebol, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD, nos termos do artigo 29.º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga -- Futebol, SAD para a aquisição dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol David Carmo pelo valor de 20 ME (vinte milhões de euros), acrescido de um valor variável máximo de 2,5 ME, dependente da concretização de objetivos desportivos", refere a nota enviada ao regulador do mercado.

No mesmo comunicado, o FC Porto informou que o jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2027, tendo ficado 'protegido' por uma cláusula de rescisão de 80 ME.

O Sporting de Braga também confirmou os valores envolvidos no negócio, referindo não terá "qualquer tipo de encargo com serviços de intermediação" e que o mecanismo de solidariedade "é da responsabilidade do FC Porto".

Esta é a transferência mais cara de sempre entre clubes portugueses, superando outras duas que também tiveram o Sporting de Braga como 'vendedor': Rafa, para o Benfica, por 16,4 ME, em 2016, e Paulinho, para o Sporting, por 16 ME, em 2021.

O central, de 22 anos, que é o primeiro reforço garantido pelos 'dragões' para a nova temporada, representava o Sporting de Braga desde 2015, após passagens pelos escalões de formação de Beira-Mar, Estarreja, Benfica, Anadia e Sanjoanense.

A estreia de David Carmo pela equipa principal dos minhotos sucedeu em janeiro de 2020, precisamente num encontro diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, onde o conjunto então comandado por Rúben Amorim venceu por 2-1.

Um ano depois da estreia, e numa altura em que já tinha conquistado um lugar no 'onze' do Sporting de Braga -- inclusive falando-se de uma eventual transferência para o Liverpool --, Carmo sofreu uma grave lesão, novamente num jogo com os 'dragões', que o levou a ficar afastado dos relvados durante praticamente um ano.

Pelo Sporting de Braga realizou 57 partidas (17 em 2021/22) e marcou um golo, tendo sido chamado recentemente à seleção portuguesa, com vista a quatro encontros na Liga das Nações, em junho. Contudo, não foi utilizado por Fernando Santos em qualquer um dos jogos.